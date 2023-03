Quarto Grado, 10 marzo 2023: anticipazioni puntata

Venerdì 10 marzo, alle ore 21.25, su Rete4, torna l’appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich. I dubbi sul caso permangono: davvero la donna ha compito un gesto estremo, togliendosi la vita? E allora, perché l’avvocato di Sebastiano Visintin, il vedovo, continua a puntare il dito contro Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana?

Al centro della puntata, anche la storia di Saman Abbas. Dal Pakistan, il padre della ragazza, Shabbar, continua ad affermare che quello trovato non sia il cadavere della figlia. Intanto, è spuntata un’intercettazione in cui l’uomo avrebbe detto: «Saman mi ha disonorato».

A Quarto Grado, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.