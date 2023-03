‘Casa Carrara – Dolci in famiglia’, dal 9 marzo i segreti dell’Atelier di Damiano

[CS] Damiano Carrara torna su Food Network canale 33 per raccontare il dietro le quinte del suo family business, tra lavoro e vita privata: Casa Carrara – Dolci in famiglia dal 9 marzo ogni giovedì alle 21:00 e disponibile in streaming su discovery+. Negli anni sono cambiate tante cose per Damiano: partito da Lucca con l’obiettivo di realizzare qualcosa di bello, ha sempre lavorato sodo per dare vita alla sua idea di pasticceria, senza mai smettere di crederci.

Ogni sua creazione deve essere perfetta e, soprattutto, raccontare la sua storia e quella delle persone che ogni giorno lo sostengono: la mamma, il babbo, il fratello Massimiliano e la moglie Chiara, tutti hanno contribuito alla realizzazione del suo sogno che, nel 2021, ha portato all’apertura dell’Atelier Damiano Carrara, a Lucca. Lì ogni giorno è una sfida, che però si gioca sempre in famiglia, perché l’Atelier per Damiano è un po’ come casa.

Ed è proprio dall’Atelier che prende vita il racconto di Casa Carrara – Dolci in famiglia: in questa nuova serie, Damiano apre le porte della sua pasticceria e della sua casa per portarci nel dietro le quinte del family business targato Carrara, tra lavoro e vita privata. Dall’attività nel suo laboratorio, dove scopriremo come nascono le sue creazioni, passando per la gestione dello staff e i momenti in famiglia, seguiremo Damiano alle prese con i suoi impegni quotidiani, tra consegne da portare a termine, imprevisti, tanto lavoro e passione.

Oltre alla mamma e al papà, conosceremo il fratello Massimiliano di ritorno dagli Stati Uniti, per cui Damiano vuole realizzare una torta a sorpresa in occasione del suo compleanno; la moglie Chiara e il cagnolino Paco, che sarà anche il modello d’eccezione per realizzare un dolce; e non mancheranno le incursioni di fan e clienti affezionati che Damiano saprà accontentare con le sue creazioni. Tra una scadenza e l’altra, arriverà anche il momento di festeggiare il primo anniversario dell’Atelier con un evento pensato e organizzato da Damiano e il suo staff.