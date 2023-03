Cristina Scuccia annuncia il nuovo singolo ‘La felicità è una direzione’

Vincitrice di The Voice Of Italy 2014 quando ancora era Suor Cristina, oggi Cristina Scuccia è pronta a tornare sulle scene musicali dopo aver lasciato la vita consacrata. Dal 17 marzo è sulle piattaforme streaming e in digital download La felicità è una direzione, il nuovo singolo già disponibile in pre-save. Prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli, è una canzone dalle atmosfere gioiose e concilianti che invita a prendere in mano la propria vita per stare bene.

Nata nel 1988 a Vittoria (Ragusa) e cresciuta a Comiso (Ragusa), ha emozionato e sbalordito il pubblico fin dall’audizione per il talent show The Voice of Italy presentando la cover di No One di Alicia Keys e ottenendo con il video dell’esibizione più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana. L’anno seguente è nel cast di Sister Act, il musical diretto da Saverio Marconi che la vede vestire i panni di Suor Maria Roberta, mentre nel 2016 è tra i protagonisti di Titanic – Il Musical.

Nel 2018 pubblica il singolo Felice, che anticipa il suo secondo album dal titolo omonimo e che presenta dal vivo in occasione del JoyFest 2018 – Eucharist Seminars Festival a Giacarta. La sua voce arriva fino all’estero, dove viene ospitata in diverse trasmissioni televisive per parlare della sua profonda fede e della forte passione per la musica come The Voice e Le Grand Show de Calogero in Francia, Helene Fisher Show in Germania e Today Show negli Stati Uniti. Nel 2019 è tra i concorrenti del talent show americano The World’s Best in onda sulla CBS e della 14ª edizione di Ballando con le stelle in onda su Rai 1.