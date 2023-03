GFVip: Oriana Marzoli prima finalista e favorita per la vittoria, Tavassi e Daniele sul podio

[CS] Oriana Marzoli è la prima finalista del Grande Fratello Vip: l’attrice venezuelana ha ricevuto il 28,3% delle preferenze del pubblico e vola in cima alla lavagna del vincente, a 2,50 su Goldbet e Newgioco, davanti a Edoardo Tavassi (a 3 volte la scommessa) e a Daniele Del Moro, a una quota compresa tra 5 e 5,50. Per Oriana, il podio è quasi scontato (a 1,30), con Edoardo che insegue a 1,65 e Daniele a 2,25.

Si sale a 2,50 per un piazzamento tra i primi tre di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, entrambe in nomination: per loro, la vittoria del reality vale 6 volte la scommessa, con Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis (anche lui candidato all’eliminazione) a 7,50. Vale 9 il successo di Micol Incorvaia, seguita da Luca Onestini a 11. Doppia cifra (a 26) per Milena Miconi e Giaele De Sofia, con Andrea Maestrelli a 31. Nella prossima puntata, i bookie condannano all’eliminazione Davide Donadei, ultimo sul tabellone del vincente a 51 volte la posta.