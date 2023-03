Giovanni Toscano debutta con l’album ‘Arrogantissimo’, dal 31 marzo

Lato A: Giovanni Toscano il cantastorie racconta la sua vita. La disillusione di un amore, una sera d’estate tra amici, una relazione mai cominciata, un’altra che è già finita ma in cui è difficile dirsi addio.

Lato B: Giovanni Toscano che descrive il mondo che ha davanti filtrandolo con la poesia dei suoi occhi. L’abbattimento di barriere tra generi, un episodio di violenza, l’importanza del ricordo nella morte, la solitudine dell’umanità.

Lato A e lato B sono le due facce di Arrogantissimo (Latarma Records/ BMG Italia), il primo album di Giovanni Toscano in uscita il 31 marzo e anticipato dal singolo Giornataccia, dal 10 marzo. Dopo aver raccontato le mille sfaccettature dell’amore con Stasera e Amore mio, Giornataccia ci mostra quanto il cantautore sia capace di esplorare e sperimentare con le parole e con i suoni, dandoci l’ultimo assaggio di quello che sarà nell’album. È un brano che parla proprio di una brutta giornata, una di quelle che capitano un po’ a tutti, dove ogni cosa sembra non voler andare nel verso giusto e, come se non bastasse, termina con una bella litigata.

«La stesura di questo album mi ha accompagnato in un momento particolare della vita – racconta Toscano – il momento di diventare grandi: l’ultimo anno di Accademia, l’abbandono di casa, il trasferimento a Roma, l’indipendenza, insomma imparare a cavarsela. Dentro a questi pezzi c’è tutto ciò che amo, la campagna, la solitudine quando ha un senso, i miei amici e i miei amori, immaginari o reali che siano. C’è anche quello che mi spaventa, la tristezza, la solitudine quando non ha un senso, la sconfitta e lo spaesamento, immaginario o reale che sia. Amo la musica, non c’è niente di più bello di mettere in piedi una canzone e accorgersi che a un certo punto tutto torna e quel pezzo ha una vita propria».

Dalle influenze del cantautorato italiano, primi tra tutti Ivano Fossati e Lucio Dalla, a quelle più rock che dichiarano il suo amore per Vasco Rossi, fino alla musica francese e il richiamo del sound sud americano degli anni ‘70; in Arrogantissimo Giovanni raccoglie ciò che più lo ispira, esce dai generi e si discosta dalle mode del momento.