Freedom, Roberto Giacobbo tra Egitto e Italia: anticipazioni 06 marzo

[CS] Lunedì 6 marzo, in prima serata, su Italia 1, Freedom torna a proporre reportage inediti e di grande impatto visivo, spesso realizzati grazie a permessi speciali e tra cunicoli oscuri e perigliosi. Al centro della quarta puntata: in Egitto, per entrare nelle Piramidi di Dahshur e nell’inedita Piramide Nera e, in Spagna, per capire cosa siano gli inquietanti volti di Bélmez. In Piemonte, a Torino, per conoscere il Palazzo dell’Arsenale e la sua scuola di formazione per ufficiali dell’Esercito; in Campania, per entrare nello straordinario Acquedotto Carolino, che serve la Reggia di Caserta e, in Emilia-Romagna, a Bobbio, per conoscere i segreti della Gioconda.

Freedom è un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto da Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset, a cura di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.