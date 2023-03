Ultimo, annunciati tre appuntamenti speciali per raccontare l’album ‘Alba’

[CS] Alba, uscito il 17 febbraio, rimane stabile alla #1 nella classifica FIMI/GfK degli album più venduti per la seconda settimana consecutiva. È il secondo prodotto dall’etichetta Ultimo Records ed è stato certificato disco d’oro a una sola settimana dall’uscita. Ultimo racconta il suo nuovo discoAlba, per la prima volta, davanti al suo pubblico. Tre occasioni uniche per conoscere la genesi e le curiosità che riguardano il quinto disco del cantautore romano.

Ultimo racconta Alba, tre appuntamenti che avranno luogo a Napoli, Milano e Roma, rispettivamente il 7 marzo presso il Teatro Acacia, il 16 marzo al Teatro Manzoni, e il 18 marzo al Teatro Quirino Vittorio Gassman. Gli eventi saranno organizzati in collaborazione con Mondadori Store. Per maggiori informazioni e termini di partecipazione all’evento: https://shor.by/UltimoRaccontaAlba

Il giovane cantautore romano, 56 dischi di platino e 20 dischi d’oro, tornerà ad essere protagonista della scena live con Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti, a partire dall’1° luglio (data zero) allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il tour, per cui sono già stati venduti oltre 270.000 biglietti, proseguirà allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano, il 17 e 18 luglio.