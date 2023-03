Marco Mengoni, esce la versione di ‘Let It Be’ con The Kingdom Choir

Non poteva finire così. Va bene la vittoria della serata cover, va bene la palma del Festival di Sanremo 2023 e il successo di Due Vite… ma quel gioiello di Let It Be con The Kingdom Choir non poteva rimanere solo nel contenitore della kermesse. E allora, quello di Marco Mengoni è un regalo che corona l’esperienza ligure: dal 2 marzo il brano è disponibile in digitale.

Pubblicando a sorpresa sul suo canale Tik Tok un’anteprima del video realizzato in studio durante la registrazione del brano che in meno di 24 ore ha già raggiunto 1.5 milioni di views, Mengoni ha annunciato l’uscita di Let It Be, inno senza tempo dei Beatles. La voce di Marco, ricca di tutte le sue sfumature soul, ha trovato il perfetto incastro con le atmosfere gospel regalate da The Kingdom Choir– che da oltre 20 anni rappresenta un’eccellenza musicale nel Regno Unito e non solo – il tutto incastonato in un arrangiamento originale che ha visto convolta un’intera orchestra.

Prosegue intanto anche il successo di Due vite (Epic Records Italy / Sony Music Italy), già certificato disco di platino, e in attesa di rappresentare l’Italia per la seconda volta all’Eurovision Song Contest a Liverpool il 13 maggio, sono stati oltre 25mila i biglietti staccati solo nelle prime 24 oreper l’appuntamento del15 luglio al Circo Massimo a Roma per un gran finale live. Il cantautore sarà così protagonista di un evento unico che chiude la fortunatissima prossima stagione live estiva negli stadi. Sold out le date di Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio) e Milano (8 luglio).