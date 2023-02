Rocco Hunt, doppio appuntamento live all’Arena Flegrea di Napoli

Sold out e raddoppio per Rocco Hunt all’Arena Flegrea di Napoli. Dopo il tutto esaurito del 5 luglio sono infatti in prevendita su TicketOne i biglietti per la seconda data de L’ammore overo – una notte fantastica, speciale concerto evento ideato da Alessandro Siani che raddoppia anche nella serata del 6 luglio. Qui i biglietti in prevendita https://www.ticketone.it/artist/rocco-hunt/

Rocco Hunt e Alessandro Siani promettono due serate ricche di musica, condivisione, energia positiva e tante sorprese. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la terra da cui provengono e che Rocco Hunt, ormai tra gli artisti più affermati della scena rap e pop, ha sempre ben presente nelle sue produzioni, dall’utilizzo della lingua napoletana alle inconfondibili vibe.

Rocco Hunt, oltre ad essere uno dei rapper più stimati del panorama italiano, è diventato negli ultimi anni il “Re Mida” delle hit estive, con oltre 25 dischi di platino collezionati solo negli ultimi 2 anni tra Italia, Spagna e Francia, collaborazioni internazionali, oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta 2.3 miliardi di stream totali.