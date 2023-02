Modà: attesa per il tour nei teatri, annunciate le date estive 2023 INFO

Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2023 con Lasciami (etichetta K1078 Edizioni Musicali), i Modà si preparano ora al primo tour nei teatri. E a pochi giorni dal via la band capitanata da Kekko Silvestre annuncia che i concerti proseguiranno lungo tutta l’estate nelle più prestigiose rassegne musicali del paese. Saranno oltre 30 i concerti nei principali teatri italiani, in cui il gruppo sarà accompagnato per la prima volta da un’orchestra, per un tour che continua a registrare date SOLD OUT.

A quelli già annunciati durante i giorni della kermesse sanremese si registrano tre nuovi tutto esaurito a Roma il 27 marzo a Roma, a Padova il 15 aprile e a Torino il 5 maggio. Questo il calendario aggiornato con le prime date estive annunciate del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners:

18 marzo JESOLO (VE) Palazzo del Turismo DATA ZERO

Palazzo del Turismo DATA ZERO 27 marzo ROMA Auditorium Parco Della Musica SOLD OUT

Auditorium Parco Della Musica 29 marzo 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi SOLD OUT

Teatro Degli Arcimboldi 31 marzo MANTOVA Grana Padano Theatre

Grana Padano Theatre 2 aprile TORINO Teatro Colosseo SOLD OUT

Teatro Colosseo 5, 6 e 11 aprile; 2 e 26 maggio MILANO Teatro Degli Arcimboldi

Teatro Degli Arcimboldi 13 aprile BRESCIA Teatro Dis_Play SOLD OUT

Teatro Dis_Play 15 aprile PADOVA Gran Teatro Geox SOLD OUT

Gran Teatro Geox 18, 19 e 28 aprile FIRENZE Teatro Verdi

Teatro Verdi 22 aprile BOLOGNA Europaditorium

Europaditorium 23 e 30 aprile ROMA Auditorium Parco Della Musica

Auditorium Parco Della Musica 26 aprile BRESCIA Teatro Dis_Play *** i biglietti acquistati per la precedente data del 31 marzo saranno validi anche per il 26 aprile ***

Teatro Dis_Play *** i biglietti acquistati per la precedente data del 31 marzo saranno validi anche per il 26 aprile *** 5 SOLD OUT , 6, 9 e 10 maggio TORINO Teatro Colosseo

, 6, 9 e 10 maggio Teatro Colosseo 13, 14 e 17 maggio BARI Teatro Team

Teatro Team 20 e 21 maggio NAPOLI Teatro Augusteo

Teatro Augusteo 25 maggio PARMA Teatro Regio

Teatro Regio 29 e 30 maggio BOLOGNA Europauditorium

Europauditorium 2 giugno TAORMINA Teatro Antico NUOVA DATA

Teatro Antico 6 giugno AGRIGENTO Teatro Valle Dei Templi NUOVA DATA

Teatro Valle Dei Templi 10 giugno ACRI (CS) Anfiteatro Di Acri NUOVA DATA

Anfiteatro Di Acri 22 giugno BASSANO DEL GRAPPA (VI) Parco Ragazzi Del ’99 NUOVA DATA

Parco Ragazzi Del ’99 23 giugno FERRARA Ferrara Summer Festival NUOVA DATA

Ferrara Summer Festival 27 giugno CERVERE (CN) Anfiteatro Dell’anima NUOVA DATA

Anfiteatro Dell’anima 29 giugno BERGAMO Summer Music Festival NUOVA DATA

Summer Music Festival 1 luglio CATTOLICA (RN) Arena Regina NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date sono disponibili dalle ore 16.00 di oggi martedì 28 febbraio su www.friendsandpartners.it.