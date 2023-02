AirPlay Radio: i brani del festival di Sanremo dominano i passaggi della settimana

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 08.2023 (dal 17 al 23 febbraio 2023) che vede Cenere di Lazza guadagnare una posizione conquistando la vetta seguita da Due vite di Marco Mengoni (secondo, -1) e Due di Elodie (stabile al terzo posto). Secondo i dati EarOne, al quarto posto c’è Flowers di Miley Cyrus (stabile) quindi troviamo Supereroi di Mr.Rain (quinto posto, +1), Splash di Colapesce Dimartino (sesto posto, +2) e Il bene nel male di Madame (posizione sette, -2). Completano la Top Ten I’m Not Here To Make Friends di Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez (ottavo posto, +1), Bloody Mary di Lady Gaga (nono posto, -2) e Tango di Tananai (confermato al decimo posto).

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: Heaven di Niall Horan (posizione 49), Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte di Gianni Morandi feat sangiovanni (posizione 72) e Boy’s a liar Pt. 2 di Pinkpantheress & Ice Spice (posizione 88). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].