Quarto Grado, 24 febbraio 2023: anticipazioni puntata

Venerdì 24 febbraio, alle ore 21.25, su Rete4, torna l’appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e rinvenuta cadavere nel gennaio 2022. La Procura di Trieste ha chiesto l’archiviazione del caso, ipotizzando che la donna si sia “intenzionalmente allontanata dalla sua abitazione” e ” intenzionalmente decisa di porre fine alla propria vita”. Ma è stato davvero così?

Al centro della puntata, anche la storia di Saman Abbas. Il dibattimento è iniziato e dal Pakistan, in attesa di estradizione, il padre di Saman, il 48enne Shabbar, accusa Saquib Ayub: il giovane, che era il fidanzato della figlia, vive in un luogo protetto e si è costituito parte civile al processo. Abbas, inoltre, difende il fratello Danish, che per la Procura è l’esecutore materiale dell’omicidio, e i due cugini Ijaz e Nomanulhaq.

A Quarto Grado, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.