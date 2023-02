Francesca Michielin presenta ‘Cani sciolti’: “Un disco in cui rivendico la mia fragilità”

“Che cosa voglio fare come musicista? Qual è il mio ruolo?“. Parte da queste domande il nuovo viaggio musicale di Francesca Micheilin che torna con un l’album Cani sciolti – dal 24 febbraio – e con un tour nei teatri in partenza con un doppio sold out dalla sua città natale, Bassano del Grappa. A tre anni dall’ultimo disco in studio FEAT (Stato di Natura), la giovane cantautrice ha fatto tesoro di ogni esperienza e porta in musica un bagaglio di riflessioni dal personale al sociale.

“Ci ho pensato tanto e la risposta è questo disco – prosegue Michielin raccontando l’album alla stampa – Cani sciolti è chi non sta dentro schema predefinito, una corrente precisa. Mi sono presa il lusso della libertà, di essere ‘sciolta’ secondo l’etimologia latina del termine. Una canzone assoluta è una canzone che non ha riferimenti temporali e stilistici precisi, così sono partita dalla composizione di quello che volevo dire”. Iniziato nel 2016, “il processo di scrittura è stato lunghissimo, ben sei anni. Mi sono spesso sentita incompleta e ho messo anche tutta la fragilità, qualcosa che quando cresci diventa un’arma. Ecco, io rivendico la mia fragilità in un mondo che ci vuole performanti e performative.“.

E i temi entro i quali si muove Francesca sono tanti: “c’è il rapporto con la natura, intesa anche come ambiente legato alla provincia con i suoi pro e i suoi contro, compreso il dissidio di chi nasce in provincia. ma diventa anche critica sociale nel contrasto con la città. E c’è anche il racconto dell’amore nelle sue forme: un brano è dichiaratamente per un’altra donna, vorrei fosse come manifesto per chi non ha mai trovato il pezzo che potesse raccontare il suo amore“.

Registrato “in famiglia” a Bassano del Grappa e finalizzato a Milano, con la direzione artistica di Francesca Michielin e Giovanni Pallotti, l’album è stato mixato da Ricky Damian. “Per me Cani sciolti – continua la cantautrice – è un disco completamente sincero, scritto tutto da me e curato anche nella produzione e nell’arrangiamento. È stato un lavoro di squadra in cui ho messo tutta me stessa“.

Suggestiva la scelta della copertina, una sorta di finto dipinto, che rispecchia la natura del progetto. Francesca si mostra struccata e spettinata, mentre le sue lacrime si trasformano in fiamme: “rappresentano il dolore che diventa energia, la sublimazione del dolore; un concetto che porto avanti fin da Vulcano. Questo disco è un po’ una sorella maggiore di 2640, c’è quella scrittura che è frutto di disagio e riflessione ma con più consapevolezza e una certa incazzatura. Ci sono meno ‘scusa’ e più parole forti come lessico“.

“Condurre X Factor è qualcosa che mi ha dato forse maggiore sicurezza ma soprattutto mi ha regalato più voglia di divertirmi. Arrivavo alla prima conduzione, con alle spalle un gigante come Cattelan, e sono stata la prima conduttrice; non nego, quindi, che sentivo pressioni. Allora mi sono detta che il valore aggiunto è la personalità; a fare la differenza è quanto riesci a metterci del tuo rispettando la professionalità e quello che si deve fare. In questo senso è stata una grande scuola“. Francesca Michielin

Ad anticipare la sua release, debutta con il doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio il bonsoir! – Michielin10 a teatro, tour prodotto da Vivo Concerti che ha già registrato numerosi tutto-esaurito. “Ho voluto fortemente questo mio primo tour teatrale, aspettavo il disco giusto, e volevo portarlo dal vivo tutto suonato. Questo album rende bene a teatro, con pochissima elettronica. Con me avrò una formazione che vede new entry al femminile, polistrumentiste bravissime alcune alla loro prima esperienza di tour. E sono molto contenta che ci siano già tanti sold out“.

Francesca Michielin si prepara anche a incontrare i fan in occasione di tre speciali instore a Padova, Roma e Milano. I dettagli:

Ven 24/02/2023 – Padova – Mondadori Bookstore – Via Cavour 16 – ore 17.30

– Mondadori Bookstore – Via Cavour 16 – ore 17.30 Mar 28/02/2023 – Roma – Discoteca Laziale – Via Mamiani 62/a – ore 18.00

– Discoteca Laziale – Via Mamiani 62/a – ore 18.00 Lun 06/03/2023 – Milano – Feltrinelli – Piazza Piemonte 2 – ore 18.30