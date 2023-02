Alfa, il nuovo singolo è la cover de ‘Le cose in comune’ di Daniele Silvestri

Dopo il primo spoiler video sui social, Alfa annuncia il nuovo singolo: il 24 febbraio (per Artist First) esce, infatti, Le cose in comune, cover del celebre brano del 1995 di Daniele Silvestri, reinterpretato in chiave contemporanea. Da sempre fan del cantautore romano, il giovane artista ricorda con affetto la prima volta che lo ha sentito in concerto a Roma con i propri genitori:

«Ringrazio Daniele Silvestri per avermi dato l’incredibile opportunità di poter realizzare la cover di uno dei suoi pezzi più celebri – spiega Alfa – La canzone è uscita quasi trent’anni fa e mi rendo conto che per i giovanissimi non è sempre immediato accostarsi ai successi degli anni passati. Questo brano è un mio piccolo omaggio ad uno dei cantautori più autorevoli della scorsa generazione; la mia speranza è che non si smetta mai di riferirsi a personaggi della sua statura».

Nel contesto del videoclip de Le cose in comune, in uscita contemporaneamente al brano, vedremo Alfa indaffarato ai fornelli insieme a una ragazza, in un contenuto che mostra tutta la felicità che si nasconde dietro alle piccole cose. Intanto, si accorcia l’attesa per il TRA LE NUVOLE TOUR, prodotto da Artist First (biglietti su TicketOne, Link ai biglietti). Di seguito il calendario delle date:

11 APRILE – GENOVA – POLITEAMA GENOVESE

12 APRILE – ROMA – LARGO VENUE ( SOLD-OUT )

13 APRILE – FIRENZE – VIPER THEATRE

14 APRILE – PADOVA – HALL

16 APRILE – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR ( SOLD-OUT )

17 APRILE – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR