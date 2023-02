Torna ‘Freedom – Oltre il confine’ con Roberto Giacobbo, anticipazioni 20 febbraio

[CS] Lunedì 20 febbraio, in prima serata, su Italia 1, Freedom torna a regalare alla community dei Giacobbers, reportage inediti e di grande impatto visivo, tra permessi speciali e cunicoli oscuri e perigliosi. E, nuova cifra dell’intera stagione, proponendo un punto di vista parallelo e singolare al racconto, con filmati di backstage che documentano la reale esperienza di viaggio della troupe.

Nel memorabile viaggio in Egitto, Roberto Giacobbo, con Zahi Hawass (cui è legato da un’amicizia professionale di 25 anni) continua a svelare cose mai viste della Terra dei Faraoni. Nella Valle dei Re, il team di Freedom torna alla tomba di Tutankhamon (con immagini che potrebbero essere le ultime, prima che la mummia venga trasferita per fini conservativi), ai templi di Luxor e Karnak, a Saqqara, e chiude il reportage su una feluca che solca placida le acque del Nilo.

Giacobbo, attraverso prospettive assolutamente originali, prosegue il suo racconto di alcuni dei luoghi più ricchi di incanto del nostro Paese, posti che rendono unica l’Italia nel mondo. Questa settimana sono protagonisti il Piemonte, la Sardegna e la Liguria.

La splendida Venaria Reale, che incarna lo sfarzo delle monarchie assolute del XVII e XVIII secolo è un esempio di come possa essere riconquistato un bene culturale di alto pregio: un intervento colossale che ha previsto il recupero, non solo della Reggia e dei suoi giardini, ma anche dell’intero territorio che la circonda. Giacobbo, passeggiando nelle sue meravigliose stanze e in diversi luoghi inaccessibili al pubblico, mostrerà le bellezze e la storia di questa antica residenza dei Savoia.

La storica Miniera di San Giovanni, nel territorio di Iglesias, è all’interno dell’immensa Grotta di Santa Barbara: la cavità, rimasta sigillata per circa 500 milioni di anni e portata alla luce in modo del tutto casuale, è una delle più antiche del mondo. Oggi è parte di un itinerario storico-religioso di 400 chilometri ed è un patrimonio di archeologia industriale del Parco Geominerario dell’Isola.

La squadra di Freedom va anche alla scoperta di un piccolo paese in provincia di Savona, Altare, definita la Rennes-le-Château italiana. Sorprendenti le analogie con il paesino del Sud della Francia: due preti poveri, due paesi di poche anime, stesso periodo storico e un’improvvisa ricchezza di cui si ignora la provenienza. Coincidenze? Giacobbo, tra chiese e splendide ville in stile Liberty, indaga sui legami tra Monsignor Giuseppe Bertolotti e la Duchessa di Galliera, la filantropa Maria Brignole Sale De Ferrari, mentre sullo sfondo incombe l’ombra dei Rosacroce…

Freedom è un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini; scritto da Antonio Costa, Massimo Fraticelli e Michele Rossi. Regia di Ico Fedeli. Per Mediaset, a cura di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.