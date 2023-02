‘Are You The One? ITALIA’, Luca Vezil: “La perfezione dei social non esiste e ha stancato”

Dal 15 febbraio, su Paramount+ è disponibile Are You The One? ITALIA, versione tricolore dello show di MTV prodotto da Fremantle. Alla guida di questo Esperimento d’amore – come recita il sottotitolo – c’è il content creator e brand ambassador Luca Vezil, alla sua prima prova di conduzione. “È la prima edizione italiana di un programma che è andato fortissimo nella sua versione americana e ha avuto successo in tutto il mondo – ci racconta Vezil – Io ho avuto l’onore di fare la prima conduzione. Sarà un programma veramente divertente, un dating game dove dieci concorrenti maschi e dieci concorrenti femmine dovranno entrare in una villa e trovare l’amore“.

Più che trovare, si tratta di riconoscerlo dal momento che le coppie sono state già formate da un pool di esperti e i concorrenti dovranno individuare il loro match. E “solo se tutti e venti ce la faranno, torneranno a casa con 200 mila euro – prosegue Luca Vezil – Se non ce la faranno resteranno a bocca asciutta. Quindi non c’è solo la componente d’amore ma c’è anche un po’ la strategia per remare tutti nella stessa direzione e arrivare anche al montepremi finale. A differenza di altri programmi di dating, c’è una una componente di vera ricerca. Ho come l’impressione che in tanti dei dating game che vediamo si cerchi un po’ di creare la coppia giusto per far parlare di sé, per attirare l’attenzione”.

“Qui invece noi vogliamo l’amore vero e solo se tutti lo troveranno avranno il montepremi. Abbiamo trovato una sostanziale eterogeneità di concorrenti, dai più giovani che hanno 20 anni fino arrivare ai più maturi. Ormai non ci sono più tutte queste differenze in rapporto all’età, anzi ho trovato che i ragazzi più giovani hanno saputo rompere il ghiaccio e prendere in mano di più la situazione rispetto alle vecchie generazioni“. Aspetti divertenti e momenti imbarazzanti? “Io stesso, che sono una persona molto empatica, ho fatto fatica a non prendere le parti di concorrenti che hanno fatto diverse gaffe e che hanno avuto difficoltà ad aprirsi! Con tanti galli nello stesso pollaio ovviamente si sono create un po’ delle gerarchie”.

Per come sono fatto ho preso le parti dei più più timidi e, in realtà, questo è quello che richiedeva il gioco – ricorda Luca – Gli autori, a un certo punto, mi hanno detto di non parteggiare troppo e avevano ragione loro: Il concorrente un po’ più timido, alla lunga, è quello che tira fuori il meglio mentre il gallo nel pollaio da ‘tutto e subito’, poi, in soldoni non combina nulla.

Ma come si è trovato nel ruolo di conduttore? “Il mondo dei social e la televisione sono molto differenti tra loro, molto più di quello che pensassi. Io che parlo molto spesso in camera, pensavo di essere più pronto ma in realtà non è stato così. Dal mondo social ho portato sicuramente un po’ la possibilità di raccontarmi in prima persona, che è quello che faccio tutti i giorni, quindi non ho voluto avere un tono troppo alto rispetto ai ragazzi. Questa è una cosa che ha funzionato molto. Da questa esperienza, invece, porto nella mia comfort zone che sono i social la possibilità di parlare anche più a braccio, senza voler essere sempre perfetto. Che poi quella perfezione che richiedono i social, fondamentalmente, non è quella della vita vera. Anzi, fondamentalmente penso abbia anche un po’ stancato“.

Dopo l’anteprima esclusiva su Paramount+, il primo episodio di Are You The One? ITALIA è disponibile dal 19 febbraio anche Pluto TV e, alle ore 21, in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715). Le piattaforme social di MTV Italia, inoltre, regalano anticipazioni, contenuti video e interviste dietro le quinte per scoprire segreti e curiosità dei protagonisti. E dopo il successo delle video reaction alla quarta stagione di Ex On The Beach Italia, in esclusiva sul canale Youtube di MTV Italia ogni settimana ci sarà il miniformat Are You The One? IPants Reaction in cui lo youtuber Tony IPants e i protagonisti dello show con alcune guest star commenteranno insieme le puntate.