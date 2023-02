AirPlay Radio: podio sanremese con Mengoni, Lazza ed Elodie

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 07.2023 (dal 10 al 16 febbraio 2023) che vede Due vite di Marco Mengoni guadagnare la vetta (+35) precedendo Cenere di Lazza (seconda posizione, +73) e Due di Elodie (terzo posto, +35). Secondo i dati EarOne, al quarto posto c’è Flowers di Miley Cyrus (-1) quindi Il bene nel male di Madame (posizione 5, +83), Supereroi di Mr.Rain (sesto, +60) e Bloody Mary di Lady Gaga (settima, -7). Completano la Top Ten Splash di Colapesce Dimartino (nona posizione, +63), I’m Not Here To Make Friends di Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez (stabili al nono posto) e Tango di Tananai (posizione 10, +70)

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: Ghosts Again dei Depeche Mode (posizione 27), Vivo di Levante (posizione 30) e Made in Italy di Rosa Chemical (posizione 31). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].