‘Il secondo piano’ di Ritanna Armeni: “La resistenza caritatevole nella piccola storia”

Si intitola Il secondo piano (Ponte alle Grazie, 2023) il nuovo romanzo di Ritanna Armeni, tornata in libreria a poco meno di due anni dal precedente Per strada è la felicità. Ancora una volta, cuore delle pagine dell’autrice sono le donne, protagoniste lungo il crinale che corre tra gli eventi della grande storia e i fatti del quotidiano vivere in un momento delicato per l’Italia e non solo. Il tempo, infatti, è quello della Seconda Guerra Mondiale e l’orizzonte lungo il quale scorre la trama è quello di un convento di suore che a Roma hanno ospitato alcune famiglie ebree sfuggite al rastrellamento del Ghetto.

La prima domanda non può che essere perché proprio le suore?

Mi sono occupata di suore perché ho incontrato una storia che già era un romanzo, mi si è presentata davanti agli occhi con tutti gli elementi del racconto. Anzi, dovrei dire che la realtà supera la fantasia. Ho conosciuto le suore in maniera più vicina e mi sono accorta di come abbiamo in testa dei cliché fortissimi di cui non ci accorgiamo. Oggi sono qualcosa di ben diverso, sono donne che hanno fatto una libera scelta e vivono autonomamente; lavorano mettendo tutto in comunità e sono soggetti molto, molto moderni. Hanno questo senso della comunità che le spinge e costruire uno sguardo di donna, uno sguardo femminile. Non è soltanto un noi, la loro è una capacità di non omologarsi e di costruisci un punto di vista che non è d’acquiescenza verso la chiesa. Per esempio, in questo periodo stanno discutendo molto del tema della leadership.

Le sue protagoniste, però, sono donne di ieri. Che cosa l’ha colpita tanto?

Sì, questo è il presente ma nel libro parlo di una storia passata e vera, che ha un legame col presente proprio nello spirito di autonomia. Le suore hanno salvato oltre 4mila ebrei nei conventi di Roma, un atto di enorme coraggio se si pensa alle norme rigidissime di quell’ambiente. Io ho scelto una piccola storia, di un convento sulla Salaria che negli anni Quaranta ha ospitato 47 ebrei. Racconto le vicende di dieci persone, e sono tutti episodi veri. Solo la costruzione è romanzata. In questa fase della mia vita preferisco raccontare storie di altre donne rispetto a dire la mia, racconto storie di donne non raccontate. E basta tenere aperto uno spiraglio per scoprire molto di più.

Qual è stata la spinta che ha mosso quel gruppo di donne a un atto così coraggioso?

Il motore principale è la carità, le suore sono caritatevoli e la loro è una scelta di accoglienza. Ci sono ovviamente diversi livelli di consapevolezza nel praticarla, alcuni anche ingenui. Nei libri in cui si parla di donne partigiane, si racconta sempre di donne che fanno la resistenza e la fanno come gli uomini, ma sono di fatto sottoposte all’uomo. Quello che ho cercato di fare in questo romanzo è contrappore la grande e la piccola storia, cosa che ho sempre amato immaginare. Ho cercato la piccola storia nel momento in cui si svolge la grande storia e questo confronto con la storia delle suore è riuscita particolarmente bene. Non mi piace chiamarla resistenza passiva, perché laddove si mette in pericolo la propria sopravvivenza non si è mai passivi. Quella delle suore è una forma di resistenza diversa, una resistenza caritatevole.

“In un mondo dominato dagli uomini, è facile dimenticare le storie al femminile, ma devo dire che oggi la letteratura e la storia stanno cercando di correggere questa lacuna terribile che io per prima sento moltissimo,. Quello che sta avvenendo di nuovo è che le donne sono molto più attente alla loro storia e io semplicemente faccio parte di un’onda che sta lavorando in questo senso per portare una visione femminile”. Ritanna Armeni

Quali sono state le difficoltà maggiori nella scrittura?

È stato sorprendente più che difficile, mi sono accorta che tutte le parole che avrei usato normalmente nella Roma degli anni Quaranta non mi servivano per niente. Dovevo attingere a un lessico fatto di obbedienza, silenzio, dedizione, umiltà… alcune di queste parole sono molto più eversive di altre, la carità ha una carica eversiva potentissima. Oggi usiamo termini come libertà e uguaglianza ma la parola carità è poco usata. Nessuno si vanta di essere caritatevole e scoprire questo aspetto, da un certo punto di vista, mi ha sconcertato. E poi, mi sono lasciata andare alla curiosità, soprattutto nella prima fase creativa, visitando certi angolo di Roma. È una città in cui la storia ti schiaffeggia e sua l’immobilità è un grandissimo aiuto per chi vuole entrare dentro la storia. La città degli Anni Quaranta era una città particolare, da una parte prigioniera e dall’altra bombardata, che ha sempre vissuto sacro e profano.

E di fronte a chi nega le tragedie subite dagli ebrei, cosa prova?

Il negazionismo è un fenomeno tragico e doloroso. Da parte mia, ho cercato solo di offrire un racconto senza troppa enfasi per riportare una realtà e vite davvero vissute. I loro sentimenti e le loro vicende sono reali.