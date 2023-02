Sanremo 2023, ‘Due vite’ di Marco Mengoni subito in vetta nelle classifiche

Due vite (Epic Records Italy / Sony Music Italy), brano con cui Marco Mengoni partecipa a Sanremo 2023 a dieci anni da L’essenziale, in soli due giorni guadagna la prima posizione nella classifica singoli FIMI. Non solo: ha debuttato in prima posizione in tutte le classifiche digitali: primo in classifica su Spotify (Italia), su Amazon Music, Apple Music, Itunes e in top 100 delle canzoni più ascoltate al mondo.

Il videoclip ufficiale di Due vite e il video della performance sul palco di Sanremo sono le prime due tendenze musicali su YouTube da oltre 24 ore. Marco Mengoni è anche l’artista che conta il maggior numero di interazioni sui social, oltre 2 milioni.

Scenario onirico per il videoclip del brano nello scenario unico delle dune maestose e deserte di Piscinas all’imbrunire. Nato da un’idea di Marco Mengoni e Roberto Ortu, già regista di tutti i videoclip che hanno accompagnato il progetto Materia, il vide di Due vite – realizzato grazie alla regione autonoma Sardegna e alla Fondazione Sardegna Film Commission – racconta il vagabondare solitario del cantautore sulla sabbia avvolto da atmosfere che rimandano al cinema degli anni 80 e all’immaginario di David Lynch. Ad accompagnare i passi di Mengoni due luci che si rincorrono, si incrociano e si scontrano esattamente come le due vite di cui racconta la canzone, che quando si uniscono creano immagini e paesaggi inaspettati e forme uniche.

Il brano scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta è una ballad dalla struttura non classica, sia dal punto di vista strumentale, sia di sviluppo e arrangiamento vocale, questo ancora una volta curato da Marco stesso; la produzione del brano è di E.D.D. e Simonetta.

Foto di Andrea Bianchera via W4Y