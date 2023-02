AirPlay Radio: Lady Gaga in vetta, poi Blanco e Miley Cyrus ma irrompe Sanremo

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 06.2023 (dal 03 gennaio al 09 febbraio 2023) che vede Bloody Mary di Lady Gaga guadagnare un posto e portarsi al comando, seguita da L’isola delle rose di Blanco (+11) e Flowers di Miley Cyrus (+4). Secondo i dati EarOne, al quarto posto c’è Heaven dei Boomdabash feat. Eiffel 65 (stabili), quindi Mollami Pt. 2 di Guè (quinto posto, +4), You Know What I Need di Pnau & Troye Sivan (sesto posto, +4) e Symphony degli Imagine Dragons (settimo posto, -2). Completano la Top Ten Special di Lizzo (ottavo posto, +3), I’m Not Here To Make Friends di Sam Smith, Calvin Harris, Jessie Reyez (nono posto, +7) e Simply The Best dei Black Eyed Peas feat. Anitta & El Alfa (decimo posto, -4).

Due brani in gara al Festival di Sanremo 2023 sono le più alte nuove entrate: Due vite di Marco Mengoni (posizione 36) e Due di Elodie (posizione 38). If You’re Gonna Break My Heart degli Inhaler occupa la 51° posizione ed è la terza più alta nuova entrata. La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].