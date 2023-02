Sanremo 2023, Premio Lunezia ai Coma_Cose per ‘L’addio’

[CS] Il prestigioso PREMIO LUNEZIA è stato consegnato durante il Festival di Sanremo ai due vincitori: i Coma_Cose. I due artisti sono stati premiati da Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 28 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, presso la sala stampa del Casinò di Sanremo. Il riconoscimento ai Coma_Cose per il brano L’addio è stato motivato con queste parole dal Patron De Martino: «’L’addio’ è un testo dai delicati intenti, con raffinati passi lirici e un messaggio semplice e commovente. Ma ‘L’addio’ è anche una canzone dall’attesa energia musical-letteraria. ‘L’addio’ nel suo concetto inverso, un impegno laico, per non farlo mai valere. ‘L’addio’ come gesto salvifico, per ritrovarsi nonostante tutto».

A queste parole si aggiunge la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia): «Il tema che abbiamo premiato è il coraggio e la protezione. Un tema che al Festival di Sanremo è sempre stato considerato al pari di una terapia di coppia, talora speziato da ripicche e dispetti. Meritato il Premio Lunezia per Sanremo».

Oltre al Patron Stefano De Martino, i portavoce della Commissione Lunezia sono Dario Salvatori, Loredana D’Anghera, Giuseppe Anastasi, Mariella Nava, Vincenzo Incenzo, Selene Pascasi, Piji, Roberto Benvenuto, Marina Pratici, Riccardo Benini, Alex Carrera, Fabio Gallo, Matilde Rosati.