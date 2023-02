Sanremo 2023 trionfa anche su TikTok: oltre 300 milioni di views per l’hashtag ufficiale

[CS] Il Festival di Sanremo è ufficialmente iniziato e, dopo la prima serata, sono oltre 300 milioni le visualizzazioni dell’hashtag #Sanremo2023 su TikTok testimonianza del successo cross generazionale che la kermesse sta riscuotendo. Inoltre: i 13 video pubblicati nella giornata di ieri dal profilo TikTok @sanremorai – inaugurato solo qualche settimana fa dallo stesso Amadeus e che ha già superato i 148.000 follower sulla piattaforma – hanno raggiunto complessivamente circa 1.400.000 visualizzazioni*.

*dati di views aggiornati alle 01.00 del 8.02.2023

Come vivere #Sanremo2023 in app

Impossibile quindi resistere al fascino e all’intrattenimento offerto dall’appuntamento canoro per eccellenza dell’anno, sia sul palco dell’Ariston sia su TikTok: la community, infatti, cercando “Sanremo 2023” nella barra di ricerca potrà visitare, per tutta la settimana del festival, l’hub in-app totalmente dedicato, popolata da tantissimi contenuti imperdibili di artisti in gara, conduttori e co-conduttori e, ovviamente, dagli stessi creator di TikTok.

I trend dalla community

La settimana di Sanremo è diventata il momento imperdibile dell’anno durante il quale l’unico impegno delle giornate è guardare il festival – niente uscite con gli amici, niente compleanni da festeggiare, niente impegni di lavoro, solo casa e Sanremo – lo dimostrano i numerosi POV condivisi come quello di @mattovarini e di @chaimaacherbal.

Dalla prima serata del festival, la community ha già scelto il suo momento preferito, anzi l’audio realizzato, inconsapevolmente, proprio dallo stesso direttore artistico: “oh ma che sta succedendo in questo momento” pronunciato da Amadeus al vedere Gianni Morandi pulire il palco di Sanremo dai petali di rose è già stato oggetto di ironiche e divertenti creazioni.

I contenuti esclusivi realizzati dalla community

Com’è la giornata tipo del direttore artistico del festival? A raccontarlo lo stesso Amadeus a Rai Radio 2. Lazza e i suoi consigli d’amore per il creator comedy Gabriele Vagnato: forse non farà conquiste, ma farà ridere con le sue barzellette. Il maestro dei POV Mattia Stanga impersona il bodyguard di Paola e Chiara: la scena è talmente realistica che è impossibile non immedesimarsi.Il dietro le quinte del Prima Festival Andrea Delogu, per scoprire i retroscena televisivi della settimana sanremese.

Il #DietroLeQuinte dei cantanti in gara su TikTok

Diversi i momenti pre diretta condivisi sulla piattaforma dagli artisti in gara: dalla performance in hotel di Lazza durante la colazione, a Mr. Rain con i suoi piccoli accompagnatori, fino ai diversi “Sanremo diaries” realizzati da Tananai e dai Colla Zio per rendere partecipe la community della loro prima giornata di Festival.