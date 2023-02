Sanremo 2023, Gianluca Grignani: “Una canzone di reazione e senza una morale”

Gianluca Grignani è in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano Quando ti manca il fiato (Falco a Metà / Sony Music). Si esibisce per la prima volta, martedì 7 febbraio, accompagnato sul palco da Salvatore Cafiero (chitarra) e Enrico Magnanini (pianoforte). Dirige l’orchestra del Festival di Sanremo per Gianluca Grignani il Maestro Enrico Melozzi, che ha cofirmato con il cantautore la canzone sanremese.

“Mi sono ricordato quando, la prima volta, mi è mancato il fiato“, racconta il cantautore. “Da bambino non conosci la morte, e a me ha mancato il fiato quando l’ho scoperto, è la vita che ti fa mancare il fiato e ti lascia l’amarezza. Ognuno, poi, ha un motivo scatenante. Il mantra che ripeto nel brano è come una preghiera, non ha morale nel senso che ti lascia alla realtà dei fatti, è la mia reazione. Se rimpiango il passato? Io mi vedo adesso, del passato non mi interessa niente, io guardo al futuro. L’unica direzione che vedo è davanti“.

Nella serata di venerdì 10 febbraio, dedicata alle cover, Gianluca Grignani duetta con l’amica e collega Arisa portando sul palco del teatro Ariston Destinazione Paradiso, l’iconico brano, rimasto nella memoria di più generazioni, che Gianluca presentò al Festival nel 1995.

Nella prima giornata di festival, Grignani ha ricevuto il “Premio SIAE” a trent’anni dal suo primo deposito alla Società Italiana degli Autori ed Editori.