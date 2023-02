Quarto Grado, 03 febbraio 2023: anticipazioni puntata, focus Messina Denaro

Venerdì 03 febbraio, alle ore 21.25, su Rete4, torna l’appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con Matteo Messina Denaro e la latitanza lunga 30 anni. La ragnatela di contatti – chiunque, nel tempo, abbia avuto a che fare col boss di Cosa Nostra – era davvero all’oscuro della sua identità?

Al centro della puntata, anche l’omicidio della 17enne Saman Abbas. Cinque, gli imputati: il padre Shabbar (in Pakistan, in attesa di estradizione), la madre Nazia Shaheen (unica latitante), lo zio Danish Hasnain (in carcere, a Parigi) e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq (entrambi, in carcere in Italia).

A una settimana dall’inizio del processo, Hasnain anticipa la propria difesa: «Ho solo seppellito il corpo, non ho ucciso Saman. Shabbar mi vuole morto».

A Quarto Grado, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.