No Borders Music Festival, il secondo artista in cartellone è Jack Johnson

Si aggiorna il calendario del No Borders Music Festival, la storica rassegna musicale alla sua 28esima edizione, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Dopo Ben Harper, ecco il secondo grande nome internazionale.

Cantautore, surfista e ambientalista americano, Jack Johnson sarà ai Laghi di Fusine sabato 01 luglio 2023. L’artista ha all’attivo otto album in studio e due album dal vivo che hanno venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo e le sue canzoni sono state ascoltate in streaming oltre 6 miliardi di volte.

Oltre ai suoi grandi successi il cantautore pluri-platino presenterà al pubblico il suo ultimo album Meet The Moonlight, un lavoro che mantiene la grazia poetica dei suoi lavori precedenti, incentrandosi sui temi della complessità della natura umana.

DETTAGLI

JACK JOHNSON

SABATO 01 LUGLIO 2023 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 50,00 + dp / Biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 6 febbraio 2023 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone