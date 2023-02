Sanremo 2023, Levante al festival con ‘Vivo’ poi l’album ‘Opera Futura’

Cantautrice e scrittrice autentica e versatile, Levante torna al Festival di Sanremo con il brano Vivo, primo inedito del nuovo album Opera Futura in uscita il 17 febbraio. “Vivo è il racconto di una rinascita dopo un momento buio, che per me è stato il post parto. Oscillando tra stati d’animo costantemente opposti di gioia e scoramento, ho desiderato ritrovare un equilibrio. – racconta Levante – Al centro del brano c’è l’ambizione di riprendere possesso della propria vita, in un elenco serrato di sensazioni e desideri, che raggiunge il culmine in un grido liberatorio carico di tensione vitale. Riappropriarsi di mente e corpo, avere la sensazione di poterli ancora amare, nonostante la trasformazione repentina, e gioirne, significa potersi sentire ancora magicamente vivi”.

Il brano sanremese, insieme ad altre nove canzoni, va a costituire Opera Futura, album che vuole parlare di vita attraverso il corpo. Così, Levante spiega la scelta della copertina: “Ho dipinto tutto di verde perché del futuro non so niente eccetto la speranza. Con il verde ho potuto scontornarmi e proiettarmi dove desideravo proprio perché, lungo la strada che mi ha portato a Opera Futura. c’è stato tanto buio e solo la speranza di uscirne si è resa lanterna. La presenza del cigno agisce doppiamente sulla simbologia della speranza ma anche della bellezza e del pensiero leggero, in quanto sconfigge la gravità sentendosi a casa in cielo come in terra e in acqua”.

Questa la tracklist di Opera Futura:

Invincibile Vivo Mi manchi Fa male qui Metro Leggera Alma Futura Capitale mio Capitale Mater Iride blu e Cuore liquido

Durante la serata delle cover di venerdì 10 febbraio si esibirà in Vivere, il brano di culto di Vasco Rossi che uscì esattamente 30 fa (il 15 febbraio 1983) e sarà accompagnata al piano da Renzo Rubino. Ma le novità non terminano qui: il 27 settembre si esibirà per la prima volta all’Arena di Verona (organizzato da Vivo Concerti), nello scenario perfetto per rappresentare concettualmente e con l’ineguagliabile carica live di Levante, l’immaginario di Opera Futura, con i brani del nuovo album e le hit che hanno costellato la sua carriera. Le prevendite sono online da venerdì 3 febbraio, dalle ore 16.00 e da mercoledì 8 febbraio alle ore 12.00 nei punti vendita. Per info: https://www.vivoconcerti.com/

Infine, si potrà ascoltare e vedere Levante anche al cinema: il 23 febbraio uscirà nelle sale il film Romantiche di Pilar Fogliati, ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani ragazze molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo. Il film segna il debutto alla regia di Pilar Fogliati che lo ha interpretato e anche scritto, insieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta, e vanta le musiche originali firmate da Levante che ha curato l’intera colonna sonora ed è presente anche con un piccolo cameo.