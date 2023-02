Gianni Morandi e Sangiovanni, esce ‘Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte’

[CS] Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, evergreen di Gianni Morandi che compie 60 anni, esce in una nuova versione prodotta da Shablo. La nuova Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte viene pubblicata il 7 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music e vede la collaborazione di uno degli artisti simbolo della Generazione Z, sangiovanni.

Gianni Morandi e sangiovanni hanno deciso di duettare sulle note dell’intramontabile hit per festeggiare i 60 anni dalla sua pubblicazione, abbattendo le barriere generazionali che separano la GenZ dagli anni ’60. È straordinario vedere una delle nuove voci del pop italiano cantare Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte, un brano pubblicato 60 anni fa che continua ad essere tramandato di generazione in generazione. Al momento della pubblicazione di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte Gianni Morandi aveva poco meno di 20 anni, l’età compiuta 60 anni dopo dal giovane artista vicentino lo scorso 9 gennaio.

L’annuncio della nuova versione di Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte arriva a pochi giorni dall’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo, che vede il cantante di Monghidoro in veste di conduttore al fianco di Amadeus. E dopo il Festival, Morandi sarà impegnato con il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, il tour nei principali palazzetti dello sport italiani – prodotto da Trident Music – che partirà a marzo da Rimini, per poi proseguire a Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli. I biglietti del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.