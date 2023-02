Sanremo 2023, Marco Mengoni e le sue ‘Due Vite’: “Mi lascio sorprendere dalla semplicità”

È Due Vite il brano che riporta Marco Mengoni sul palco del Teatro Ariston, in gara nell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Una kermesse che il cantautore conosce bene, dopo il secondo posto nel 2010 con Credimi ancora e la vittoria nel 2013 con L’essenziale. In quell’anno, esattamente due lustri fa, l’artista si presentava anche con un secondo inedito – era Bellissimo, firmato anche da Gianna Nannini -; tra i due, ebbe la meglio il pezzo di Roberto Casalino e Francesco De Benedettis, divenuto negli anni imprescindibile nella scaletta di ogni concerto di Mengoni.

E chissà cosa avrà in serbo per lui questo terzo Sanremo, in un anno che ha già in agenda il capitolo conclusivo della trilogia discografica MATERIA (dopo Terra e Pelle, il sottotitolo pare già esserci ma è top secret) e un tour negli stadi di tutta Italia. Certo è che lo spirito è lontano anni luce da quello di dieci anni fa: sei ieri, infatti, in gioco c’era il fatto stesso di proseguire con la musica, ora Mengoni può permettersi di vivere un festival senza pressioni. Fare i conti con le aspettative della vigilia che lo danno per favorito è, quindi, solo il prezzo da pagare per un brano più che all’altezza di quel “viaggio bellissimo“, che è stata la carriera del ronciglionese finora.

E se quel ‘leoncino d’oro con la palma‘ dovesse avere un compagno ben venga, ma la priorità a questo giro è divertirsi e godersi il momento. “Due Vite chiama già il terzo capitolo di MATERIA – racconta l’artista alla vigilia del festival – racconta molto di me in questo momento, è un viaggio intimo ma anche un invito ad accettare quello che la vita ci offre, senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere. Tutto quello viviamo ci serve per crescere, anche i momenti di noia”. Diviso tra i pensieri che si rincorrono in una notte insonne, la dimensione onirica (a volte più vera del vero) e le esperienze del quotidiano, il testo si apre a letture diverse.

“Se per me Due Vite significa questo, per gli può voler dire qualcosa di diverso – prosegue Mengoni – ed è giusto che sia così. Lo diceva sempre il mio insegnante di Storia dell’arte: ‘non leggete mai le didascalie dei quadri che state studiando. Sono state scritte da persone che hanno visto in quel stato qualcosa, ma voi vedete quello che volete voi’. Tutto va filtrato attraverso la propria emotività. E io la penso un po’ così, poi posso raccontare quello che io ho vissuto scrivendo questo pezzo che è una tensione continua e sembra non esplodere mai…“

“Non è stato facile affrontare questo pezzo che ha avuto tantissime vestiti differenti ma quello gli sta meglio è quello più intimo e anche rarefatto, accompagnato e addolcito dagli archi che ci sono anche nel master del disco. Inconsapevolmente, è un pezzo che abbiamo costruito interamente sul due: dall’approccio dei bicordi al pianoforte. Pensa che ho fatto due linee armoniche di cori e dico due, io che di solito ne faccio duecento… Quasi una forma di essenzialità che doveva tornare in qualche modo dopo dieci anni – sorride Marco – in modo diverso. Ed era necessario anche perché non era semplice stare dietro a tutte le immagini che abbiamo infilato una dietro l’altra.

Poi ci siamo lasciati comunque trasportare un po’ … Forse questa è la prima volta che lo dico ma penso sia anche il frutto di tanti ascolti di Lucio Dalla, ci siamo lasciati ispirare e volevamo anche un po’ ricordarlo anche nel mio approccio al canto: poco fiato, tante parole, molta attenzione per poi arrivare allo special ed esplodere, strappando le mie corde vocali che lascerò a Sanremo…“.

Infine, in un confronto tra passato e presente, Marco riflette: “A parte i capelli e la barba con i peli bianchi, io mi vedo uguale a dieci anni fa… Ovviamente, per forza di cose, mi sento cresciuto; sono più consapevole e forte delle esperienze che hanno fatto cambiare il mio modo di vedere il mondo dando peso a cose diverse… Oggi, per esempio, mi sorprendono le cose semplici, la semplicità è ciò che forse mi sorprende più di ogni altra cosa. Non ci sono molte cose che mi emozionano però le poche cose che non riesco a controllare o a prevedere sono quelle che mi segnano maggiormente. Per me ora l’essenziale è divertirsi, rifletterci meno sulle cose e pensarci il giusto“.