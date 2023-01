Fasma e GG, il nuovo singolo è ‘F.B.F.M. (Fare Bene Fare Male)’

[CS] FASMA e GG: l’inseparabile coppia torna con il nuovo singolo F.B.F.M. (Epic Records/Sony Music Italy), disponibile in streaming e in download digitale qui. F.B.F.M (Fare Bene Fare Male) racconta un amore che sembra cadere e sembra volare, che può fare male in un duello in cui non ci sono vincitori. Il singolo è una nuova tappa nel viaggio dell’artista che anticipa musica inedita: l’attitudine urban rock di Fasma si tinge di note horror, anticipando un concept dark visivo e sonoro che è solo il primo capitolo di una nuova storia, perché “in fondo anche un film romantico può diventare un film dell’orrore”.

