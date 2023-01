Bresh, dopo il successo live e sui social ‘Guasto d’amore’ è il nuovo singolo

Guasto d’amore è il nuovo singolo di Bresh prodotto da Shune e presentato in anteprima durante i live nei club dello scorso autunno. L’inizio del successo di Guasto d’amore tra il pubblico dell’artista inizia nel 2021, quando Bresh condivide un estratto del brano per la prima volta nelle sue IG stories, facendolo diventare virale in breve tempo anche su TikTok con più di 8 milioni di views. Un apprezzamento che sta riconfermando: a sole 24 ore dalla pubblicazione, Guasto d’amore conquista la vetta della Top 50 di Spotify Italia.

La canzone racconta la passione dell’artista per la sua squadra del cuore, il Genoa, e, più in generale, è una dichiarazione d’amore universale alla sua città, Genova, ai suoi colori e vicoli, agli amici e alle donne che hanno percorso con lui un pezzo di strada, al mare sempre presente nella vita di Bresh. Le parole utilizzate, secondo lo stile unico che ha reso il cantante ligure una delle penne e voci più apprezzate dell’ultimo anno, sono semplici e per questo sincere e schiette, come cristallina è anche la dedica: “e quando ti vedo mi fai innamorare…”

Nell’estate 2023 Bresh tornerà a esibirsi live:

a Roma , il 20 giugno in occasione del Rock In Roma

, il 20 giugno in occasione del Rock In Roma a Genova , 9 luglio al Porto Antico

, 9 luglio al Porto Antico a Milano, il 19 luglio presso il Carroponte.