Sanremo 2023, Colla Zio in gara con ‘Non mi va’: “Il rischio di non essere capiti”

In gara al Festival di Sanremo 2023 ci sono anche i Colla Zio, collettivo milanese che arruola nei suoi ranghi Tommaso, Andrea, Tommaso, Francesco e Andrea. Dopo aver staccato un biglietto per il palco dell’Ariston con il brano Asfalto, i cinque approdano alla kermesse ligure con Non mi va, traccia funk-pop contenuta nel primo progetto discografico Rockabilly Carter in uscita il prossimo 17 febbraio.

“Essere al festival è un’emozione incredibile e nuova – raccontano i Colla Zio – per noi è una challenge anche per il fatto di essere in tv. Ci arriviamo con la giusta dose di ansia, se vuoi, o meglio dire preoccupazione ma la nostra forza è quella di essere in cinque, ci chiediamo come facciano gli altri a salire su quel palco da soli! Ci sosteniamo l’un l’altro e questo ci regala anche una certa dose di divertimento. Stiamo affrontando un percorso professionalizzante e quello di Sanremo è sicuramente un grosso gradino che stiamo intraprendendo. Sentiamo di avere da imparare veramente da tutti: andiamo come spugne per assorbire il più possibile“.

Entrando nel merito del brano Non mi va, i ragazzi spiegano: “L’apice del brano è rappresentato dal ritornello e dall’outro, anzi diciamo che ci sono tre colonne portanti. Intanto il titolo che sicuramente è il punto di partenza e racconta la reazione istantanea a quell’insicurezza che il brano va poi ad analizzare. Poi c’è il ritornello che il momento in cui si esprime l’insicurezza ed è emotivamente teso. Quindi, il finale che come il ritornello spiega questa fragilità e chiude con l’augurio di poter stare bene. Ogni volta che lo si ripete, si comprende che non sarà mai realizzabile del tutto… ma non possiamo fare a meno di tentare“.

Il rischio di non essere capiti a Sanremo? Lo accettiamo, resta sempre un punto di partenza. In fondo, non basta un pezzo né bastano cinque serate e forse non saremo capiti, anzi sicuramente non lo saremo. Ma è una condizione che tutti devono accettare a meno che non si dicano delle banalità.

Non mi va sarà una delle tracce di Rockabilly Carter, album che si ispira a un personaggio bizzarro troneggiante anche sulla copertina. “È un gigante che fatica a comunicare con le persone e il cui primo istinto è isolarsi. A una certa, però, si è accettato: va bene, a volte non essere capiti. Quell’accettazione è un momento importante. Ecco, allora, che quel gigante si è alzato e ora non si ferma più, non si accontenta. Questo album è la partenza, il gigante si è messo a correre per il mondo per raccontarsi. Lui è tutti noi“.

“C’è tanto di noi in questo gigante di cui raccontiamo tutte le parti di lui che più ci concernono. La sua corsa sfrenata è il nostro desiderio e bisogno di conoscere, di essere curiosi e soddisfare la nostra curiosità. Pensiamo che correre contro il mondo sia l’unico modo per comunicare qualcosa anche col rischio di non essere capiti. Non vogliamo dare consigli, possiamo solo raccontarci“. E lo faranno anche live, da marzo, nei club: “teniamo moltissimo alla dimensione live che è la fotografia più nitida di noi. Con il tour saremo in giro per l’Italia, sarà il modo più diretto per conoscerci“.

Questo il calendario del Rockabilly Blaster Tour (Vivo Concerti) dei Colla Zio:

martedì 22 marzo Roma Largo Venue

Largo Venue giovedì 30 marzo Firenze Viper Theatre

Viper Theatre venerdì 31 marzo Bologna Locomotiv Club

Locomotiv Club lunedì 3 aprile Torino Hiroshima Mon Amour

Hiroshima Mon Amour martedì 4 aprile Milano Santeria Toscana 31