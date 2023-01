I Desideri, il nuovo singolo è ‘L’amore che voglio’ feat. Jake La Furia VIDEOCLIP

L’amore che voglio è il nuovo singolo del duo campano I Desideri insieme a Jake La Furia, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 20 gennaio. Prodotto da Max D’Ambra e firmato MK3/Warner Music Italia, il brano inaugura l’ingresso del duo all’interno nell’etichetta e nel roster dell’agenzia di management MK3, capitanata dal manager Angelo Calculli.

Sonorità melodiche e appeal rap, la traccia racconta l’autenticità dell’amore come carica emotiva, potenziata dall’uso del vernacolo partenopeo e da un sound energico. “In fondo l’amore non capita, si sceglie – affermano I Desideri – Spesso sono proprio le diversità che consentono la compatibilità all’interno di una relazione e che ci fanno provare quelle sensazioni uniche di benessere e completezza con una sola persona, tra milioni di persone. Quando un amore è prezioso, quando ci fa sentire vivi, amati e riconciliati con noi stessi, vale sempre la pena lottare e amare incondizionatamente per non perdere qualcosa di così incomparabile ed esclusivo. Collaborare a questo brano con Jake La Furia, uno dei rapper più rispettati di sempre, ci onora tantissimo e il suo flow è sempre una garanzia”.

“Ho abbracciato il progetto nella sua interezza sin da subito, partecipando anche al videoclip del brano. – dichiara Jake La Furia – Non è un mistero che per me l’unica cosa importante sia il talento e questi ragazzi ne hanno da vendere”. Ad accompagnare il brano, sul canale YouTube del duo, il videoclip ufficiale diretto da Lucrezio Catapano e girato tra Milano, Napoli e la periferia di Caserta, con la partecipazione speciale di Jake La Furia.