Quarto Grado, 20 gennaio 2023: anticipazioni puntata, casi Neri e Scialdone

Venerdì 20 gennaio, alle ore 21.25, su Rete4, torna l’appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina il 18 novembre scorso. Intanto sarebbe spuntata una supertestimone, che potrebbe dare una svolta alle indagini.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Martina Scialdone, avvocato 35enne uccisa dall’ex Costantino Bonaiuti, lo scorso 13 gennaio davanti a un ristorante in zona Tuscolana, a Roma. Quella sera, Martina voleva chiudere definitivamente la relazione con l’uomo. Ecco perché gli inquirenti che stanno indagando pensano a un omicidio premeditato.

A Quarto Grado, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” e i suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.