Sanremo 2023: dopo i primi ascolti Ultimo favorito davanti a Mengoni e Giorgia

[CS] Partito davanti a tutti un mese fa, Ultimo si conferma in cima alle preferenze dei bookmaker per il Festival di Sanremo 2023. Dopo l’ascolto in anteprima dei brani in gara nella 73/ma edizione, il cantautore romano apre le scommesse sul vincitore: partito a 3, la quota è ora compresa tra il 2,60 di Planetwin365 e il 2,75 di Stanleybet.it. Dietro di lui insegue Marco Mengoni, stabile a 3,50, mentre a completare il podio virtuale degli analisti è Giorgia, passata però da 5,50 a 7.

Resiste ma perde terreno anche Madame, la cui presenza è stata al momento confermata da Amadeus: dall’8 di metà dicembre, la cantante vicentina è salita a 12, alle spalle di Elodie e Lazza, entrambi a 8 volte la posta. A quota 17 troviamo invece Tananai, di poco avanti su Mara Sattei (18). Si arriva poi a 26 per trovare Colapesce Dimartino, dati alla pari con Levante, mentre a 28 si piazzano Ariete e i Modà.

Tra quota 30 e 35 c’è invece il gruppo formato da Gianluca Grignani, LDA, Coma Cose, Mr.Rain e Articolo 31. Si sale a 40 per Leo Gassmann; in fondo alla classifica dei bookie ci sono infine Paola & Chiara, Anna Oxa, Rosa Chemical e I Cugini di Campagna, in questo caso con quote che vanno da 50 a 126.