Deddy, ‘Casa gigante’: “Un contenitore che si riempirà di musica nuova”

È Casa Gigante il nuovo singolo di Deddy, che firma il testo del brano prodotto da Okgiorgio, storico produttore dei Pinguini Tattici nucleari. In radio e digitale dal 13 gennaio, la canzone è il punto di partenza di un percorso rinnovato che intende mettere al centro l’autenticità, la verità e l’autobiografismo. Quella immaginata da Deddy è una casa da intendersi come dimensione dell’anima, quel posto in cui sentirsi bene abitato solo da chi ha voglia di esserci, per davvero.

“Sono molto curioso di sapere quale sarà l’interpretazione del mio pubblico su Casa Gigante – ci ha raccontato il talento di Amici20 – Mi sono reso conto, parlando e confrontandomi con altre persone a cui hai fatto sentire il brano, che ognuno effettivamente ha un’interpretazione propria. C’è che mi ha detto, per esempio, di aver pensato alla nonna che non c’è più e chi invece ha ripensato alla sua ragazza. Una mia amica mi ha detto: ‘mannaggia, non ci stavo più pensando a quello stro**o e tu mi ci hai fatto ripensare!’ Oppure semplicemente chi parte per andare a studiare da un’altra parte magari pensa ai genitori lontani…. È bellissima questa cosa“.

Chiediamo, quindi, come Dennis abbia trascorso le vacanze di Natale sapendo che pochi giorni dopo avrebbe annunciato il nuovo brano. “Guarda, a parte i giorni effettivi delle feste, per il resto sono state giornate terribili! Nel senso che non passavano mai e io non vedevo l’ora di uscire con musica nuova! – confessa Deddy – Siamo stati fermi un sacco di tempo, dall’estate scorsa dopo Luci Addosso e il tour. Artisticamente ne ho sofferto tanto perché sono lì ad ascoltarmi tutti i giorni le canzoni che ho fatto e vorrei tanto avere un confronto con il pubblico. Lo ammetto: è stato complicato, sono stati giorni lunghissimi!”.

Ospite di Amici nel primo appuntamento domenicale del 2023, Deddy commenta così le sensazioni del momento direttamente dal camerino. “È strano tornare ad Amici da ospite, è bello e divertente anche perché questa è stata la mia casa per un po’ di mesi. Quindi è emozionante tornare qui ed è bello rivedere facce amiche che ti hanno accompagnato in un percorso importante”.

Casa Gigante promette di essere seguita da tanta nuova musica. “Di canzoni ce ne sono davvero tante, stiamo preparando tutto al meglio – anticipa Deddy – Adesso abbiamo creato questo contenitore, questa Casa Gigante che andremo a riempire mano a mano con musica nuova. Non vedo l’ora che arrivi tutto per raccontare quello che è stato un po’ quest’anno. Sono stato completamente autobiografico in tutte le canzoni che ho scritto e che usciranno. Questa cosa sinceramente mi tocca molto“.

“Questa è la prima volta che esce un brano che nasce da me, che ho scritto io. Non significa che tutte le canzoni scritte da altri che ho fatto uscire non mi rappresentano perché chiaramente anche interpretare è un lavoro – spiega l’artista -. Devi raccontare qualcosa di vero perché altrimenti, se quello che stai cantando non ti rappresenta, non arriva agli altri e non lo puoi rappresentare tu. Però Casa Gigante nasce in maniera completamente autobiografica e quindi la sento tanto“.

Ecco la nostra intervista video.