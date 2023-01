Loredana Errore porta in radio la sua versione di ‘Almeno Tu nell’Universo’

[CS] Da martedì 17 gennaio è in radio Almeno Tu nell’Universo, omaggio di Loredana Errore alla grande Mia Martini. Il brano che fu scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, in questa particolare versione, è tratto da Stelle, il nuovo album di Loredana Errore, disponibile in digitale e in versione cd.

“Ho avuto la possibilità di cantare Almeno Tu nell’Universo la prima volta quando, ad Amici, mi venne assegnata – racconta Loredana Errore – era ed è una canzone che amo così come ho amato Mia Martini. Oggi aver avuto la possibilità di ricantarla e inserirla in Stelle mi ha dato un’emozione davvero grande che spero possa arrivare a chi l’ascolta.”

Queste tutte le Stelle contenute nell’album:

Sei nell’anima La sera dei miracoli Il mare d’inverno Almeno tu nell’Universo Miserere Adesso Tu Blu celeste Hai delle isole negli occhi Nuova Terra Quando finisce il male