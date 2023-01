Giorgia: il ritorno a Sanremo, poi l’album ‘BLU1’ e i live DATE

Al Festival di Sanremo con il brano Parole dette male, Giorgia si prepara a un anno di grandi impegni musicali di cui l’appuntamento in riviera è solo l’inizio. A sette anni di distanza da ORONERO (certificato Doppio Platino), il 17 febbraio esce l’album di inediti BLU1 prodotto da Big Fish (Microphonica / Columbia Records / Sony Music). Primo tassello di un nuovo percorso creativo dell’artista, BLU1 sarà disponibile nelle versioni CD standard, VINILE standard, CD autografato e VINILE BLU, oltre che in digitale.

L’idea della copertina nasce dalla mente visionaria di Maria Grazia Chiuri che, ispirata dalla celebre immagine dell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, pone una donna alla ricerca di un centro comune tra cielo e terra, con un abito disegnato appositamente che riproduce le costellazioni. Il concept è stato poi reso concreto dallo scatto in pellicola di Brigitte Niedermair.

Blu è uno sguardo nel profondo attraverso le emozioni, a volte tiranne, attraverso le paure che spero conducano alla coscienza. Ed è il viaggio dalla ragione verso la misteriosa leggerezza del cielo che ha sempre una risposta, basta alzare il viso. Giorgia

Ecco la tracklist:

Meccaniche celesti (Giorgia / M. Dagani, G. Fracchiolla) Normale (A. Mahmoud / M. Dagani, D. Faini, G. Fracchiolla) Atacama (Sissi Cesana, I. Sinigallia / M. Dagani, G. Fracchiolla, I. Sinigallia) Parole dette male (A. Bianco, F. Roccati / A. Bianco, M. Dagani, G. Fracchiolla, F. Roccati) Senza confine (Elisa Toffoli, Giorgia/ V. Casagrande, M. Dagani, D. Faini, G. Fracchiolla, E. Toffoli) Sì o no (J. Ettorre, F. Vigorelli / P. Baldini, M. Dagani, J. Ettorre) Se (Giorgia / Giorgia) Ogni chance che hai (feat. Gemitaiz) (Giorgia, G. Cassano, D. De Luca, J. Ettorre / Giorgia, G. Cassano, M. Dagani, J. Ettorre, G. Fracchiolla) Tornerai (Francesca Michielin, G. Picariello / Giorgia, M. Dagani, E. Maggioni F. Michielin, G. Picariello, A. Piras)

Il tour nei teatri e nei palasport

Dopo l’annuncio del ritorno discografico Giorgia sarà sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, BLU LIVE, che vivrà di due momenti differenti, tra la bellezza dei più prestigiosi teatri lirici e l’apertura dei grandi spazi dei palasport. BLU LIVE – TEATRI LIRICI porterà, infatti, l’artista nei teatri d’opera tra maggio e giugno. Un lungo viaggio tra i luoghi rinomati della storia della musica, che prenderà il via il prossimo 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli per attraversare poi tutta la penisola. BLU LIVE – PALASPORT vivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport con partenza dal Mediolanum Forum di Milano il prossimo 7 novembre.

Di seguito il calendario di Giorgia – Blu Live, prodotto e organizzato da Friends and Partners.

GIORGIA – BLU LIVE – TEATRI LIRICI

2 maggio 2023 NAPOLI – TEATRO SAN CARLO

3 maggio 2023 BARI – TEATRO PETRUZZELLI

5 maggio 2023 MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

11 maggio 2023 CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

14 maggio 2023 COMO – TEATRO SOCIALE

22 maggio 2023 VERONA – TEATRO FILARMONICO

24 maggio 2023 PARMA – TEATRO REGIO

30 maggio 2023 FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA

31 maggio 2023 REGGIO EMILIA – TEATRO VALLI

3 giugno 2023 TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

8 giugno 2023 BERGAMO – TEATRO DONIZETTI

12 giugno 2023 ROMA – TEATRO DELL'OPERA

GIORGIA – BLU LIVE – PALASPORT

7 novembre 2023 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

11 novembre 2023 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

18 novembre 2023 MANTOVA – PALAUNICAL (EX GRANA PADANO ARENA)

23 novembre 2023 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

24 novembre 2023 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 novembre 2023 PADOVA – KIOENE ARENA

1 dicembre 2023 BARI – PALAFLORIO

2 dicembre 2023 EBOLI (SA) – PALASELE

5 dicembre 2023 REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

9 dicembre 2023 BRESCIA – BRIXIA FORUM

13 dicembre 2023 TORINO – PALA ALPITOUR

16 dicembre 2023 RIMINI – STADIUM

Le prevendite per tutte le date sono aperte su ticketone e in tutti i punti vendita abituali (per info: www.friendsandpartners.it).