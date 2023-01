Antonino, esce ‘Comunque Sia’: “La consapevolezza dell’amore dato”

Dopo il recente trionfo a Tale e Quale Show, venerdì 13 gennaio esce il nuovo singolo di Antonino Comunque Sia (Joe & Joe /distr. Believe), scritto a quattro mani da Giovanni Caccamo e Lorenzo Vizzini. Il brano è una power ballad che Antonino sente particolarmente sua e che ha fortemente voluto come apripista della sua nuova produzione discografica.

Nel videoclip, diretto da Bianca Burgo, la città di Roma, fa da cornice al racconto intimo e personale di una storia d’amore universale. Con un piano sequenza viviamo un crescendo emotivo che inizia con una polaroid abbandonata su una panchina e finisce con la consapevolezza che la mano del destino farà il suo corso perché “l’unica certezza sarà sempre l’amore”.

«Avere un cuore non è sbagliato, averne due neanche. Il coraggio ci frega? Si potrebbe sempre trovare la soluzione. – spiega Antonino – In Comunque Sia l’infinito ripetersi di una ‘canzone d’amore’ si ferma alla consapevolezza dell’amore dato. L’amore che in quel preciso momento hai sentito di dare. E questo è un valore. Questo conta. Grazie Giovanni, grazie Lorenzo: non avrei saputo dirlo meglio di così».

“Sono felice che Antonino si sia rispecchiato, riconosciuto in questa canzone scritta da me e Lorenzo Vizzini. – chiosa Giovanni Caccamo – È commovente quando un’armonia incontra, danza, con l’anima di chi la interpreta; è così che nasce un’emozione”.