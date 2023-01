Francesca Michielin annuncia il nuovo album: il 24 febbraio esce ‘Cani Sciolti’

Archiviata la conduzione di XF2022, Francesca Michielin inaugura il 2023 annunciando Cani Sciolti (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo progetto discografico dal 24 febbraio a tre anni dall’ultimo disco in studio FEAT (Stato di Natura). L’album, che conterrà i singoli già editi bonsoir e occhi grandi grandi, promette un sapore cantautorale curato da Francesca in ogni singolo particolare, partecipando in prima persona alle fasi di scrittura, realizzazione e produzione.

Ad anticipare la release di Cani Sciolti – disponibile nei formati LP nero, CD digifile e LP verde in esclusiva per IBS-Feltrinelli – Francescs debutta con il doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa (22 e 23 febbraio) il bonsoir! – Michielin10 a teatro, tour prodotto da Vivo Concerti che a due mesi dalla partenza ha già registrato diversi tutto-esaurito.

BONSOIR! MICHIELIN10 A TEATRO – CALENDARIO

Mercoledì 22 e Giovedì 23 febbraio 2023 Bassano del Grappa (VI) Teatro Remondini – DATA ZERO / SOLD OUT

Teatro Remondini – Sabato 25 febbraio 2023 Pordenone Auditorium Concordia SOLD OUT

Auditorium Concordia Domenica 26 febbraio 2023 Trento Auditorium Santa Chiara SOLD OUT

Auditorium Santa Chiara Mercoledì 1 marzo 2023 Roma Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica Giovedì 2 marzo 2023 Roma Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica Sabato 4 marzo 2023 Cagliari Teatro Doglio

Teatro Doglio Martedì 7 marzo 2023 Firenze Teatro Puccini

Teatro Puccini Mercoledì 8 marzo 2023 Livorno Teatro Goldoni

Teatro Goldoni Sabato 11 marzo 2023 Fermo Teatro Dell’Aquila

Teatro Dell’Aquila Sabato 18 marzo 2023 Mantova Teatro Sociale

Teatro Sociale Lunedì 20 marzo 2023 Milano Teatro Lirico “Giorgio Gaber” SOLD OUT

Teatro Lirico “Giorgio Gaber” Martedì 21 marzo 2023 Milano Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Teatro Lirico “Giorgio Gaber” Giovedì 23 marzo 2023 Torino Teatro Colosseo

Teatro Colosseo Giovedì 30 marzo 2023 Lecce Teatro Politeama Greco

Teatro Politeama Greco Mercoledì 5 aprile 2023 Bologna Teatro Celebrazioni

Teatro Celebrazioni Giovedì 13 aprile 2023 Palermo Teatro Al Massimo

Teatro Al Massimo Venerdì 14 aprile 2023 Catania Teatro Ambasciatori

Teatro Ambasciatori Sabato 22 aprile 2022 Napoli Teatro Bellini

I biglietti per il bonsoir! – Michielin10 a teatro sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.