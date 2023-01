Che Dio ci Aiuti 7, dal 12 gennaio si torna al convento degli Angeli

Attesissima per molte ragioni, la settima stagione di Che Dio ci Aiuti – in prima serata su Rai1 ogni giovedì dal 12 gennaio, per dieci puntate – promette di regalare nuove storie e avventure nel convento (e non solo) più famoso del piccolo schermo. Ma Che Dio ci Aiuti 7 è anche la serie in cui l’amatissima Suor Angela (Elena Sofia Ricci) farà un passo indietro: sarà, infatti, costretta ad allontanarsi dal convento degli Angeli Custodi, lasciando Assisi e le consorelle, per rientrare in carcere dove aiuterà giovani donne detenute coi loro bambini. A sentire il vuoto maggiore, chiamata a prenderne un po’ le redini, è Azzurra (Francesca Chillemi), novizia alla quale spetta l’onere e l’onore di gestire destro a Suor Costanza (Valeria Fabrizi) in un convento più affollato più che mai.

«Francesca Chillemi nel corso degli anni ha saputo evolversi all’interno della serie – ha spiegato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, nel corso di Non Stop News su RTL 102.5 – All’inizio il personaggio di Azzurra aveva un ruolo prevalentemente comico, ma con il passare del tempo Francesca è cresciuta artisticamente, diventando capace di interpretare anche ruoli più drammatici. Per questo motivo abbiamo deciso che fosse pronta per un passaggio di testimone. Elena Sofia Ricci sarà presente nella serie, sarà l’angelo custode, con lei inizierà la serie, andrà e verrà».

Ma cosa succederà? Avevamo lasciato, da una parte, Suor Angela pronta ad accettare il ruolo di Madre Superiora, dall’altra Azzurra a prendere i voti ora le ritroviamo a dover imparare a cavarsela l’una senza l’altra. «Alla fine della sesta stagione Azzurra ha ricevuto la sua chiamata. – ha detto Chillemi – La lasciamo così, davanti a questa importante scelta. La settima stagione inizia con un’Azzurra convita per la scelta fatta ma messa di fronte ad una grande mancanza: Suor Angela, che rappresenta un pilastro nella sua vita, piano piano si allontanerà. Questo permetterà ad Azzurra di mettere un po’ in pratica i suoi insegnamenti».

«Sono emozionatissima Siamo ancora sul set, stiamo finendo le riprese. – aggiunge l’attrice – È una sensazione molto bella perché non c’è l’attesa, sei ancora nel personaggio e intanto lo vedi già in onda. Che Dio ci Aiuti è stato per me una crescita anche personale, le persone che ho incontrato sul set sono entrate a far parte anche della mia vita privata. Fare questo lavoro è un dono»

Tra volti cari al pubblico e altri che lo diventeranno, non mancheranno (dis)avventure, drammi e nuovi amori. Di casa, ormai, ad Assisi, impossibile non citare Emiliano (Pierpaolo Spollon) che, in seguito a una delusione amorosa, deciderà di dire basta all’amore. Non solo: dovrà trasferirsi proprio nel convento e avere a che fare tutti i giorni con Sara, esuberante romana dall’anima ferita con cui non riesce ad andare d’accordo… «Il mio personaggio, Emiliano, è molto bravo ad aiutare gli altri ma meno ad aiutare sé stesso – racconta Spollon a RTL 102.5 – In questa stagione dispensa ottimi consigli ma poi quando è il momento di fare qualcosa per sé stesso si ritrova in situazioni molto imbarazzanti. Ho detto agli sceneggiatori “quest’anno sbizzarritevi, fate di me quello che volete”, stavo scherzando ma mi hanno preso alla lettera».

Tra i nuovi ingressi ci sono anche Suor Teresa (Fiorenza Pieri), che tanto filo da torcere darà ad Azzurra, Sara, Cate con il sogno di cantare, Ludovica con la voglia di diventare un’avvocata di successo, il nuovo barista Ettore, e il piccolo Elia. Tra gli spoiler emersi finora, anche la presenza di Orietta Berti, guest star nei panni di se stessa. «Orietta Berti è nella serie perché Pierpaolo Spollon è un suo fan sfegatato – ha svelato Bernabei – Si sono incontrati sul set e si sono divertiti da morire. Vedrete delle cose esilaranti». «Con Orietta non ci siamo solo divertiti ma abbiamo iniziato una vera e propria storia d’amore – dichiara Spollon – Ormai io e lei abbiamo un’affinità elettiva. Sul set abbiamo tanto riso. Intreccia la mia linea di racconto con la sua quindi lei ha lavorato quasi esclusivamente con me. Lei è pop allo stato puro».

La sinossi ufficiale dei primi due episodi

EPISODIO 1 – Giudizi universali

Suor Costanza non c’è più (no, tranquilli, non ha fatto ZAC) e il Convento è nelle mani di Suor Angela che, forse per la nuova responsabilità, è diventata ‘precisina’. La prima a soffrirne è Azzurra che cerca di ‘scuoterla’ sperando che torni come prima. Emiliano sta organizzando il suo matrimonio, ma è anche alle prese con una paziente, Luisa, mamma di un bambino di 6 anni, Elia. Sarà questo caso a portare in convento una nuova suora molto rigorosa, Suor Teresa… E arriveranno anche due nuove ragazze, Ludovica e Cate: non potrebbero essere più diverse, ma entrambe nascondono un segreto sul perché sono finite ad Assisi

EPISODIO 2 – Sensi di colpa

Suor Angela si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte, visto quello che è successo. Il bambino viene portato temporaneamente in convento insieme a Sara, la ragazza che l’ha trovato. Azzurra vorrebbe alleviare il senso di colpa di Suor Angela e inizia a sospettare di Suor Teresa. Emiliano, invece, visti gli ultimi sviluppi della sua storia sentimentale, decide di cambiare vita e trasformarsi in un bad boy.