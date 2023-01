Shade, dal 13 gennaio il singolo ‘Pendolari’: “Il ritorno a casa dopo una brutta giornata”

Si intitola Pendolari (Sony Music – Epic Records Italy) il nuovo singolo di Shade, che torna con un brano più introspettivo ed emozionale, disponibile da venerdì 13 gennaio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Caratterizzato da un linguaggio e dei riferimenti contemporanei, la traccia descrive un parallelismo che unisce l’immagine del pendolare, di ritorno da una giornata faticosa, a quella di un innamorato che non vede l’ora di ritrovarsi tra le braccia della persona amata. Attraverso questa metafora, l’artista evidenzia lo spostamento del concetto di “casa” dal livello concreto a quello astratto, andando a coincidere sempre di più con una persona piuttosto che con un luogo fisico.

“Il brano utilizza la metafora dei pendolari per descrivere una storia d’amore in cui il punto focale è il ritorno a casa dopo una brutta giornata – racconta Shade – Per un pendolare casa non coincide solo con un luogo, ma spesso e volentieri con una persona. In una relazione soprattutto, casa per qualcuno è la propria metà.”

Il testo presenta molte citazioni alla cultura pop, tratto che ha caratterizzato anche i precedenti successi dell’artista, ma in questo caso il vestito musicale è qualcosa di nuovo per Shade, che accompagna la sua voce ad una strumentale molto più spoglia e minimal affidata al suo produttore di fiducia Jaro. In questo modo, l’ascoltatore è invitato ad immergersi in maniera diretta e profonda nelle sensazioni che nascono dall’ascolto dalle parole e dalla melodia.