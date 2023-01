Amici22, in uscita otto nuovi inediti e la compilation ‘Full Out’

Da martedì 10 gennaio a mezzanotte sono disponibili su tutte le piattaforme digitali i nuovi brani inediti di Aaron, Angelina, Federica, NDG, Niveo, Piccolo g, Tommy Dali e Wax. Ecco i dettagli sui brani:

Baciami e ballami, scritta da edoardo boari ( Aaron ) e Riccardo Brizi, prodotta da Riccardo Brizi

Voglia di vivere, scritta da Angelina Mango e Giorgio Presenti, prodotta da Michelangelo

26 modi, scritta da Federica Andreani ( Federica ), Kende, Marco Salvaderi, Lorenzo Santarelli e Antonio Caputo, prodotta da Room 9

Perdonami, scritto da Nicolò Di girolamo ( ndg ) e Lorenzo di Domenicantonio, prodotta da Kyv e Ayden Lau

Sui sedili della metro, scritto da Marco Fasano ( Niveo ) e Fabio Zini, prodotta da Fabio Zini

Acquario, scritta da Giovanni Rinaldi ( Piccolo g. ) e Mattia Moscatelli, prodotta da zef e Starchild

Finisce bene, scritta da Tommaso Daliana ( Tommy Dali ), Andrea Spigaroli e Andrea Pugliese; prodotta da Andrea Blanc e Renzo Stone

Ballerine e guantoni, scritto da: Dario Faini, Matteo Lucido (Wax) e Vanni Casagrande, prodotto da DRD.

Inoltre da domenica 8 gennaio è in pre order su amazon e su music first la compilation ufficiale di Amici22 Full Out composta da 16 brani e distribuita da artist first. Ogni copia acquistata da la possibilità di partecipare ad un evento esclusivo ed imperdibile.

Ecco la tracklist:

Aaron – Baciami e ballami Federica – 26 modi Ndg – Perdonami Niveo – Sui sedili della metro Piccolo g – Acquario Tommy Dali – Finisce bene Wax – Ballerine e guantoni Angelina – Voglia di vivere Aaron – Universale Cricca – Supereroi Fderica – Meno sola ndg – Fuori Niveo – Scarabocchi Piccolo g – Più mia Tommy Dali – Male Wax – Turista per sempre