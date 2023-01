Luna, dal 13 gennaio il nuovo singolo ‘ABC’ prodotto da Big Fish

[CS] Esce venerdì 13 gennaio ABC (Island Records), il nuovo singolo di LUNA, eclettica portavoce della Generazione Z. ABC è un brano pieno di grinta ed energia, tratti peculiari di LUNA e della sua musica. Un ritorno in grande stile in cui la giovane rapper rivendica, con la giusta sfrontatezza, il posto che le spetta sulla scena. Il beat che accompagna le parole dell’artista è potente ed entra subito in testa, un sound incisivo che “non si scorda mai come l’ABC”.

Anche ABC si avvale di una produzione di prima classe interamente curata da Big Fish, con cui LUNA prosegue un sodalizio artistico ormai pluriennale. Il nuovo singolo è il secondo pubblicato con Island Records, con cui lo scorso anno l’ex enfant prodige ha iniziato un nuovo capitolo della sua storia musicale, inaugurato con la pubblicazione del brano K.O, ed è tornata in una veste più matura e sofisticata.