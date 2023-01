Premio Tenco 2022, il 7 gennaio su Rai 1 lo Speciale tv

Va in onda sabato 7 gennaio 2023, nella seconda serata di Rai1, lo speciale tv dedicato alla 45ª edizione del Premio Tenco fortemente voluto da Club Tenco e RAI, e prodotto da iCompany. La Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco) è una manifestazione di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene annualmente a Sanremo; un format unico in Europa, in cui vengono invitati e premiati i più meritevoli cantautori italiani e stranieri, ma anche un’occasione di incontro e di amicizia fra artisti e operatori della musica per confrontarsi, discutere e stringere piacevoli rapporti umani durante tre giorni e tre notti di attività a tempo pieno.

Registrato durante l’evento svoltosi il 20, 21 e 22 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, lo Speciale tv Premio Tenco 2022 è un programma di Massimo Bonelli, scritto da Annalisa Montaldo, con la direzione artistica di Sergio Staino, Stefano Senardi e Sergio Sacchi, la regia di Cristiano D’Alisera e Lisa Gaspari, la produzione esecutiva di Lucia Stacchiotti e la fotografia di Gianluca Bronzini.

Tra esibizioni, premiazioni e interviste ai protagonisti, lo speciale racconterà lo spirito della rassegna che da cinquant’anni è il punto di riferimento del cantautorato italiano.

Durante le serate del 20, 21 e 22 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo sono stati assegnati gli annuali riconoscimenti Targhe Tenco e Premi Tenco molti dei quali saranno inseriti nello speciale. Tra loro Claudio Baglioni, Madame, Marracash, Ditonellapiaga, Fabio Concato, Simona Molinari, Alice ed Erica Mou. A condurre le serate: lo storico presentatore della Rassegna, Antonio Silva e Morgan.