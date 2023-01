‘Quelle Brave Ragazze’, da febbraio il nuovo viaggio su Sky: le protagoniste

[CS] Un nuovo trio è pronto a dominare lo schermo: sono Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito, protagoniste del nuovo irresistibile viaggio di Quelle brave ragazze, le cui prime foto vengono rilasciate in attesa della partenza dello show, previsto per febbraio su Sky e in streaming su NOW.

Dopo lo scatto del loro primo incontro a Milano, quelle diffuse oggi sono istantanee di relax e divertimento, immagini che raccontano la nuova amicizia formatasi sulle strade battute dal van maculato rosa shocking su cui le tre icone dello spettacolo italiano si spostano, tra una tappa e l’altra, durante lo show Sky Original realizzato da Blu Yazmine, nato proprio da un’idea di Mara Maionchi.

Prima dell’inizio della loro vacanza, Mara, Sandra e Marisa non conoscevano alcun dettaglio, a partire dalla destinazione. Chilometro dopo chilometro, giorno dopo giorno, sono state chiamate ad affrontare “missioni” più o meno avventurose, insolite e trasgressive: sfide che comunque mai avevano approcciato, fin qui, nelle loro vite e nelle loro carriere straordinarie.

Il risultato è stato un indimenticabile viaggio che ha alternato momenti stancanti ad altri più rilassanti, conoscenza reciproca, confessioni dolcissime e tante risate. Ora sono (quasi) pronte a condividere il film della loro vacanza: potranno premere play da febbraio, su Sky e in streaming su NOW.