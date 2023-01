Guè, il nuovo album è ‘Madreperla’ dal 13 gennaio TRACKLIST & FEATURING

Il 2023 si apre con un gigante del rap italiano: Guè che torna con un nuovo progetto a soli tredici mesi dal precedente GVESUS (certificato doppio disco di platino). Esce, infatti, il 13 gennaio Madreperla (preadd / presave), interamente prodotto da Bassi Maestro. In un trailer apparso sui social che ne ha anticipato l’annuncio, vengono svelati anche i nomi dei featuring di Madreperla che vanno da Marracash, ad artisti che meglio hanno saputo incarnare il rinnovamento della musica italiana nel rap e urban come Sfera Ebbasta, Mahmood, Rkomi, Massimo Pericolo, alle nuove leve più interessanti del panorama Paky, Anna, Napoleone oltre che un’incursione nel rap di culto da oltreoceano Benny the Butcher, membro del collettivo hip hop Griselda, considerato alfiere della rinascita del rap newyorkese.

Ecco la tracklist:

PREFISSI TUTA MAPHIA (feat. Paky) MI HAI CAPITO O NO? COOKIES N’ CREAM (feat. Anna & Sfera Ebbasta) NEED U 2NITE (feat. Massimo Pericolo) LÉON (THE PROFESSIONAL) FREE (feat. Marracash & Rkomi) MOLLAMI PT.2 LONTANO DAI GUAI (feat. Mahmood) CHIUDI GLI OCCHI (co-prodotto da Shablo) DA 1K IN SU (feat. Benny The Butcher) CAPA TOSTA (feat. Napoleone)