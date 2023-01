Senhit, il nuovo singolo ‘Try To Love You’ a Times Square dà inizio al 2023

Il nuovo singolo di Senhit, Try To Love You, approda a Times Square: dal 29 dicembre alla fine dell’anno, un billboard nell’iconica piazza di New York ha celebrato l’uscita del brano con un’anteprima del nuovo videoclip. «Vado spesso a New York e anche quest’anno mi trovavo lì a Capodanno – spiega l’artista – Quando il mio team mi ha chiamata e mi ha detto di guardare bene i cartelloni di Times Square. Non potevo crederci, è stato un regalo bellissimo vedere proiettato davanti al naso di migliaia di persone da tutto il mondo quel video per il quale abbiamo lavorato duramente e con tanto entusiasmo. Quest’anno abbiamo viaggiato tantissimo e suonato in varie parti del mondo, la mia musica è stata ascoltata in ogni Stato, mi auguro che questo billboard a Times Square sia di buon auspicio anche per il 2023!».

Dopo il successo del singolo Follow Me con il rapper canadese Tory Lanez, che in poche settimane ha superato un milione di ascolti su Spotify, la Freaky Queen è tornata con un brano che sta già ricevendo moltissimi apprezzamenti dai fan di tutto il mondo. Disponibile in digitale e in radio, Try To Love You è prodotto da Thomas Stengaard, che già ha collaborato con Senhit per Adrenalina e che ha lavorato con molte star eurovisive e artisti come Alvaro Soler.

Dopo l’anteprima a Times Square, il videoclip del singolo uscirà su Youtube venerdì 6 gennaio, configurandosi come prima uscita del nuovo anno della poliedrica artista, che è già ricco di appuntamenti. Continuano infatti le esibizioni di Senhit nei più importanti festival dedicati al mondo dell’Eurovision Song Contest mentre a giugno l’artista presenterà il Gran Galà del Festival internazionale di Cori Lgbtq+ Various Voices. Oltre a presentare la serata, Senhit sta preparando una performance a sorpresa e si esibirà anche durante la Cerimonia di chiusura del 17 giugno.

Senhit è stata confermata per il secondo anno come presentatrice del talent show Una Voce per San Marino, il concorso televisivo che sceglierà l’artista che rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest 2023, organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato Turismo. Senhit ha pubblicato in digitale per le festività natalizie Jesus, Oh What a Wonderful Child!, cover della celebre canzone natalizia di Mariah Carey, registrato a Verona insieme al Sunshine Gospel Choir di Torino, diretto da Alex Negro, insieme alla band di Senhit e a una vigorosa sessione di fiati, con la direzione musicale di Placido Salamone.