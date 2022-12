Sold out la serata dedicata a Valerio Negrini fondatore dei Pooh, ospiti e info

In programma il prossimo 11 gennaio 2023 al Teatro Pime a Milano , la serata speciale dedicata a Valerio Negrini, poeta e fondatore dei Pooh, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa, è SOLD OUT. La serata di musica sarà presentata da Daniele Battaglia, Francesco Facchinetti e Paolo Conticini e avrà come ospiti non solo Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, che hanno condiviso con Valerio l’incredibile storia dei Pooh, ma anche Mario Biondi, Christian Iansante, Leonardo Manera ed Enrico Ruggeri.

L’evento è promosso da ANPIL (Insieme per i Bambini) Onlus, associazione a cui Valerio era molto legato e che nasce per aiutare i bambini di Haiti. L’Associazione dal 1998 promuove l’istruzione di qualità in Italia e all’estero, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Si può sostenere il Progetto di Haiti con una donazione collegandosi al sito di ANPIL. L’incasso della serata sarà interamente devoluto all’associazione a supporto della scuola di Musica di Sainte Trinité, grande risorsa educativa per Haiti, per l’acquisto di strumenti musicali e borse di studio per studenti di talento che non hanno le possibilità per studiare.

L’evento dell’11 gennaio dedicato a Valerio Negrini è stato fortemente voluto dalla moglie Paola Racca e da Massimiliano Salierno, direttore ANPIL, per raccontare la storia dell’autore dei più grandi successi dei Pooh e rendere omaggio al suo immenso valore come autore. L’obiettivo sarà quello di condividere con i presenti un Valerio inedito, com’era in famiglia, con gli amici, attraverso racconti e aneddoti di chi lo ha conosciuto non solo come autore, ma e soprattutto come uomo, padre e amico.

In occasione del decennale della scomparsa di Valerio Negrini, ANPIL ha deciso di pubblicare una nuova edizione del libro fotografico Ayti – Terra dalle Alte Montagne, nato dal viaggio che Valerio ha compiuto insieme ad ANPIL in Haiti per visitare le Missioni e i bambini aiutati dall’associazione. La precedente edizione del 2012 è stata arricchita con fotografie inedite del fotografo Valentino Catalani, integrando la narrazione dell’esperienza dei protagonisti con foto esclusive del loro diario di viaggio. A impreziosire il volume, una nuova veste grafica e le prefazioni inedite scritte per l’occasione da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Il libro fotografico potrà essere acquistato durante la serata dell’11 gennaio presso il Teatro Pime ed è disponibile sullo shop online sito di ANPIL.