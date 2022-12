Con il FantaSanremo 2023 puoi vincere voucher TicketOne, meccanismo e premi del concorso

È già FantaSanremo mania. Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo, arriva anche il gioco rappresentato da Wonka Talent che accompagna la più famosa competizione musicale italiana. L’Official Ticketing Partner quest’anno è TicketOne che, grazie al concorso Gioca e Vinci con TicketOne!, mette in palio 126 voucher per un valore totale di 7.750 euro spendibili per la maggior parte degli eventi disponibili sul sito www.ticketone.it.

Il concorso a premi è rivolto a tutti gli utenti già iscritti o che si iscriveranno al FantaSanremo e che parteciperanno con la loro squadra alla Lega TicketOne. È possibile iscriversi e partecipare al concorso dal 28 dicembre 2022 alle ore 20 del 7 febbraio 2023, data di inizio del 73° Festival di Sanremo.

Come partecipare al concorso Gioca e Vinci con TicketOne!

Per giocare non bisogna far altro che collegarsi al sito ticketoneconcorsofantasanremo.it e registrarsi gratuitamente fornendo i dati richiesti dal form, avendo cura di indicare lo stesso indirizzo e-mail utilizzato per l’iscrizione al FantaSanremo 2023. Proprio all’indirizzo e-mail indicato, verranno infatti inviati e comunicati i singoli premi. L’estrazione dei premi è prevista entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

I premi in palio, che avranno validità 12 mesi dalla consegna al vincitore, consistono in 1 Gift Voucher TicketOne del valore unitario di 250 euro, 25 Gift Voucher TicketOne del valore unitario di 100 euro e 100 Gift Voucher TicketOne del valore unitario di 50 euro.

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito ticketoneconcorsofantasanremo.it.

Come giocare al FantaSanremo

I giocatori potranno iscriversi al FantaSanremo fino alle ore 15 del giorno 7 febbraio 2023. Ogni giocatore avrà a disposizione 100 “Baudi”, moneta fantasanremese così chiamata in onore dello storico conduttore del Festival, per acquistare 5 degli artisti in gara per formare la propria squadra con cui potrà competere iscrivendosi in una Lega, come quella di TicketOne, oppure in leghe private con i propri amici.

Il gioco si realizza tramite un meccanismo a punti di “bonus” e “malus”, consultabili sul sito ufficiale del FantaSanremo https://fantasanremo.com, che verranno attribuiti ai cantanti in gara a partire dall’inizio del Festival di Sanremo fino al termine dell’ultima serata.

A TicketOne sono dedicati 3 bonus speciali del FantaSanremo: l’artista che annuncia o menziona la data del tour durante la settimana del Festival guadagnerà 10 punti. Bonus anche all’artista che riceverà la standing ovation del pubblico dell’Ariston (totale 20 punti, parziale 10) e dell’orchestra (30 punti).