Fabrizio Moro, le date del tour ‘Live 2023 – Racconti Unplugged’

Neanche il tempo di chiudere La Mia Voce Tour 2022, la cui leg estiva ha portato Fabrizio Moro nelle più suggestive location all’aperto per terminare con due tappe indoor a dicembrea Milano e di Roma, che il cantautore annuncia nuovi live. L’artista, infatti, sarà nei teatri da marzo 2023 con Live 2023 – Racconti Unplugged. L’annuncio è arrivato direttamente dal palco del Palazzo dello Sport di Roma (sold out), davanti una platea gremita di fan che ha stretto in un abbraccio l’artista nella sua città. E è proprio dalla sua Roma, con un’anteprima il 20 marzo, che prenderà il via il nuovo tour.

Una serie di appuntamenti speciali in cui Fabrizio Moro regalerà al pubblico uno spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente. «Ho costruito tutta la mia carriera attraverso le canzoni che ho scritto, ma soprattutto l’ho costruita facendo concerti ovunque, per più di 20 anni. Ieri sera a Roma l’ultima tappa del tour. Ripartiremo a marzo 2023 con un nuovo live dal titolo Racconti Unplugged. Fra qualche settimana vi anticiperò di cosa si tratta e vi racconterò cosa accadrà in questi concerti dalla forma completamente nuova e inedita per me. Vi abbraccio» afferma Fabrizio Moro.

Queste le date del tour (organizzato e prodotto da Friends & Partners):

20 marzo, Auditorium Parco Della Musica – ROMA

2 aprile, Auditorium Parco Della Musica – ROMA

4 aprile, Teatro Augusteo – NAPOLI

7 aprile, Teatro degli Arcimboldi – MILANO

13 aprile, Tuscany Hall – FIRENZE

15 aprile, Europauditorium – BOLOGNA

20 aprile, Gran Teatro Geox – PADOVA

28 aprile, Teatro Metropolitan – CATANIA

29 aprile, Teatro Golden – PALERMO

4 maggio, Teatro Colosseo – TORINO

6 maggio, Teatro Team – BARI

7 maggio, Teatro Politeama Greco – LECCE

13 maggio, Teatro Massimo – PESCARA

, Teatro Massimo – 14 maggio, Teatro delle Muse – ANCONA

I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali.